Het weer van vandaag: bewolkt en kil

Vandaag is er veel bewolking en voelt het kil aan. De temperatuur loopt op naar 7 of 8 graden. In de loop van de dag kan vooral in het binnenland de zon nog even kort tevoorschijn komen. Er staat een matige tot vrij krachtige noordenwind.

Vanavond en vannacht is er veel bewolking. Het koelt af naar 1 graden in het oosten van de regio, mits het even opklaart. In het westen blijft het een graad of 4. Er staat een zwakke noordwestenwind.

Morgen is er veel bewolking. In de loop van de dag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het is 8 graden en er staat een zwakke noordwestenwind.

Vanaf dinsdag komt de zon er langzaam steeds beter bij. De temperatuur loopt op naar 10 tot 13 graden en het blijft tot en met donderdag overwegend droog.

Tussen 11 en 20 maart bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 10,4 graden en de minimumtemperatuur 3,0 graden. Er valt gemiddeld 14,3 mm neerslag.