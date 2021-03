Honderden mensen kijken naar leeg visarendnest: 'Dit is heel bijzonder'

Het nest is nog leeg, maar toch kijken zo'n 600 mensen naar de livestream van Beleef de Lente en Staatsbosbeheer. De stream is zondagmorgen geopend en moet de bijzondere visarend laten zien. Als-ie in Nederland is gearriveerd tenminste.

De vogel wordt ergens aankomende week in de regio verwacht, maar toch wordt de stream al druk bekeken. "Heel natuurminnend Nederland heeft op deze camera gehoopt", verwacht boswachter Thomas van der Es, werkzaam bij Staatsbosbeheer. "Visarenden broeden sinds 2016 in de Biesbosch en we hebben deze winter een camera geplaatst bij een nest, dat vlakbij de werkschuur van Staatsbosbeheer ligt."



Die camera zorgt voor een livestream , die 24/7 te volgen is. Nu laat de stream nog een leeg nest zien, maar daar moet aankomende week verandering in komen. "De visarend overwintert in Afrika en is nu onderweg naar Nederland. We hopen dat de dieren hier straks terugkeren en dat we aankomende week de aankomst van de visarend in Nederland kunnen zien."

Nieuwsgierig en ongeduldig

Als boswachter Thomas erover praat, klinkt er gelijk flink wat enthousiasme door in zijn stem. "Dit is heel erg bijzonder! Het is sowieso speciaal dat een dier na eeuwenlange afwezigheid terugkomt naar Nederland. Inmiddels zijn er drie broedparen actief geweest in het gebied, dus er zit ook een groei in de populatie."

Tekst gaat verder onder afbeelding



Die camera moet ervoor zorgen dat men meer over de visarend te weten komt. "We weten dat ze vis eten, maar wat voor vis precies? En hoe vaak? Dat gaan we met die camera zien. Ik ben heel nieuwsgierig en een beetje ongeduldig", lacht Thomas. "Ik wil heel graag gaan volgen wat er allemaal gebeurt."

En met hem vele anderen. "Veel mensen zitten nu al naar een leeg nest te kijken. Als er straks een arend voor de camera zit, kun je je borst nat maken: miljoenen mensen kijken naar deze livestreams." Volgens de boswachter keert de visarend meestal op 25 maart terug. "De komende dagen worden extra spannend. Op de 25e zet ik de stream zéker even aan."