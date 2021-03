Verstandelijk beperkte Pepijn (12) bakt non-stop cakes voor goed doel: 'Hij moest en zou bakken!'

"Mama hij is klaar!", klinkt het vanuit de keuken. Het huis van de 12-jarige Pepijn is de afgelopen tijd in een mini-bakkerij veranderd. In de oven staat een dampende cake: nummer 110 om precies te zijn. Een aardbeiencake dit keer, naast de stroopwafel- en vanillesmaken. "We dachten eerst: hij gaat lege flessen wegbrengen en de bonnetjes bewaren, of andere kleine haalbare klusjes doen", vertelt moeder Claudia van Hulst over de heitje voor karweitje-actie.

Samen aan het bakken

Ondanks dat Pepijn een verstandelijke beperking heeft, proberen zijn ouders hem zo inclusief aan de samenleving deel te laten nemen. Dus Pepijn mocht zelf bepalen wat-ie wilde doen met de lokale actie. Dat werd het bakken van cakes. "Hij moest en zou bakken", vertelt moeder Claudia. "Dus bakken wij mee."

"Het meel halen we bij de molen hier in Vlaardingen en mijn man en ik sponsoren Pepijn door de eieren en de boter te kopen. De rest moet hij zelf doen. Van alles tellen en mixen; de lepels aflikken; in de vorm plaatsen; wachten tot de cake uit de oven komt tot het inpakken en het vastzetten van de kaartjes voor de gelukkige kopers." Moeder Claudia houdt haar zoon flink bij de les als ze op donderdag en vrijdagmiddag samen gaan bakken.

Het bakproces wordt onderbroken door de deurbel. "Wie is dat?", vraag Pepijn enthousiast aan zijn moeder. "Ga maar kijken", antwoordt ze, waarna de jongen naar de voordeur vliegt. Daar staat Michael, die zijn cake komt ophalen. "Goed bezig Pepijn", geeft hij de jongen een complimentje, terwijl hij 6,50 euro en wat extra's overhandigt. Het geld gaat gelijk Pepijns kluis in.

Aanvragen stromen binnen

In eerste instantie kwam de verkoop van de cakes langzaam op gang: de eerste cakes gingen vooral naar familie en vrienden. Pas toen Pepijn zijn oproep deelde op zijn eigen Facebookpagina, begonnen de aanvragen binnen te stromen. "Uit alle delen van het land kwamen berichten binnen", vertelt moeder Claudia.

"Kerkrade, Den Haag, maar ook hier uit Vlaardingen. We verkopen de cakes voor 6,50 euro per stuk, Heel veel kopers geven iets meer en dat leggen we apart. De opbrengst van de cakes gaat naar de arme kinderen en al het extra's gaat naar een doel wat Pepijn zelf gaat uitzoeken." Dat zou zomaar het Sophia Kinderziekenhuis kunnen worden, waar Pepijn onlangs een nachtje is geweest omdat zijn amandelen eruit moesten.