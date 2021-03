Geen gevaarlijke concentraties stoffen gemeten bij grote brand Capelle

Op de Lylantse Baan in Capelle aan den IJssel is brand uitgebroken, daarbij zijn geen gevaarlijke concentraties van stoffen gemeten. Het gaat om een loods van een meubelzaak. De brand is overslagen naar een nabijgelegen kantoorpand. Grote, zwarte rookpluimen zijn tot ver in de omgeving te zien.

De meubelzaak is volgens de brandweer 'zo goed als uitgebrand' en wordt als verloren beschouwd. "De brandweer zet in om het naastgelegen kantoorpand zoveel mogelijk te behouden", laat een woordvoerder weten.



NL-Alert verstuurd

Er is een NL-Alert verstuurd, bevestigt een woordvoerder van de brandweer. Die is in ieder geval door inwoners van het Oude Noorden en Ommoord drie keer ontvangen. In het bericht staat dat er in Capelle sprake is van een grote brand met veel rookontwikkeling. Mensen worden geadviseerd ramen en deuren dicht te houden als ze last hebben van de rook.

Tekst gaat verder onder video



"De brandweer is nog steeds flink aan het blussen", ziet verslaggever Sjoerd de Vos van Rijnmond, die op het industrieterrein aanwezig is. "Er is veel zwarte rook en de brand trekt veel bekijks." Er zijn veel mensen die een kijkje komen nemen. "De brand trekt de aandacht in Capelle en omgeving", ziet de verslaggever.

"Er valt niet veel te zien", laat de woordvoerder van de brandweer weten. "Blijf bij elkaar uit de buurt", richt hij zich tot de omstanders. "Houd afstand, geef ons de ruimte en verlaat het incidentterrein." Burgemeester Peter Oskam vraagt mensen vooral níet naar het blussen te komen. "Het hindert de hulpdiensten en de bereikbaarheid."



Volgens de verslaggever is er een droneteam ingezet om de brand in kaart te kunnen brengen. De brand is inmiddels overslagen na een nabijgelegen kantoorpand. Volgens de brandweer is het lastig blussen: ze kunnen er moeilijk bij komen.

Grote brand

Volgens de woordvoerder van de brandweer is er opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Het pand op het industrieterrein kan als verloren worden beschouwd. Er zijn extra eenheden opgeroepen, zodat er geen problemen zijn met de wateraanvoer.

Tekst gaat verder onder foto



Ook is er een meetploeg aanwezig, die benedenwinds metingen heeft gedaan. Daaruit is gebleken dat er geen concentraties van gevaarlijke stoffen zijn gemeten. Op dit moment kan de brandweer nog niet zeggen of er gevaar is voor de omgeving.



Ook is het nog onbekend of er mensen in het pand aanwezig waren. Volgens getuigen komt de rook de kant van Rotterdam-IJsselmonde op. In Oud-IJsselmonde zou al een brandlucht te ruiken zijn.

De Hoofdweg en de afrit van de A20 ter hoogte van de Hoofdweg zijn in verband met de brand afgesloten voor verkeer.