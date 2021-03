Sparta heeft zaken goed voor elkaar in Almelo, maar geeft zege op Heracles in blessuretijd uit handen

Er leek zondag geen vuiltje aan de lucht voor Sparta in Almelo, maar de Rotterdammers zagen een overwinning in de voorlaatste minuut van de blessuretijd uit handen glippen. Nadat Lennart Thy na een klein uurtje spelen voor 0-1 had gezorgd, profiteerde Rai Vloet in minuut 93 van een te korte kopbal terug van Michaël Heylen: 1-1.

Sparta begon met Heylen en Bryan Smeets in de basis tegen Heracles. Heylen verving de vanwege een positieve coronatest afwezige Tom Beugelsdijk, Smeets mocht zijn opwachting maken vanwege een blessure bij Mario Engels. Verder keerde linksback Mica Pinto weer terug bij de wedstrijdselectie van trainer Henk Fraser, maar Aaron Meijers stond in Almelo nog in de basis.

De eerste helft tussen Heracles en Sparta verliep zonder al te veel hoogtepunten in het Erve Asito. De thuisploeg kreeg na ruim drie minuten spelen al een aardige mogelijkheid op de openingstreffer, maar aanvaller Ismail Azzaoui raakte de bal uiteindelijk helemaal verkeerd.

Rond de twintigste minuut werd Sparta twee keer gevaarlijk. Eerst via een combinatie tussen Lennart Thy en Bryan Smeets, waarbij Heracles-doelman Janis Blaswich een echte kans kon voorkomen. Een paar minuten later kreeg Adil Auassar de beste kans van de eerste helft. De aanvoerder van Sparta werd goed vrijgespeeld door Abdou Harroui, maar schoot uiteindelijk recht op de handen van Blaswich. Veel meer gebeurde er niet in de eerste helft.

Thy in de dubbele cijfers

Nadat ook de tweede helft rustig was begonnen kwam Sparta na een klein uurtje spelen op voorsprong. Een vrije trap dichtbij het Heracles-doel werd goed doorgekopt door Wouter Burger, waarna Thy de bal van dichtbij hoog binnenschoot. Daarmee kwam de Duitse spits in de dubbele cijfers, iets wat Rydell Poepon en Erik Falkenburg meer dan tien jaar geleden voor het laatst was gelukt tijdens een eredivisieseizoen in het shirt van Sparta.

Kort na de openingstreffer kreeg Harroui meteen een enorme mogelijkheid op 0-2. De middenvelder van Sparta kon zo op Blaswich af, maar schoot de bal uiteindelijk recht in de handen van de Heracles-doelman. De verdedigend goed georganiseerde Rotterdammers kwamen zelf lange tijd allesbehalve in de problemen tegen een pover Heracles.

Sterker nog, de thuisploeg creëerde eigenlijk geen echte kans meer in het restant van de tweede helft. Daarmee leek Sparta comfortabel de derde zege op rij te boeken, maar een te korte terugkopbal van Heylen in de voorlaatste minuut van de blessuretijd veranderde alles. Heracles-topscoorder Rai Vloet reageerde alert en schoot toch nog de gelijkmaker binnen.

Heracles Almelo - Sparta 1-1 (0-0)

58' Lennart Thy 0-1

90+3' Rai Vloet 1-1

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Heylen, Meijers; Harroui, Auassar (87' Mijnans), L. Duarte, Burger (67' D. Duarte); Smeets, Thy (87' Emegha)

