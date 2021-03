Volg Heracles - Sparta zondag live op Radio Rijnmond

Vanaf 14:00 uur zijn we er deze zondagmiddag al met Radio Rijnmond Sport. Dennis van Eersel presenteert de show, waarin we in de eerste uurtjes uitgebreid terugblikken op het 1-1 gelijkspel van Feyenoord tegen FC Emmen. De Rotterdammers kwamen zaterdagavond in de eigen Kuip niet langs de hekkensluiter van de eredivisie. Verder zijn we bij hockey, HC Rotterdam speelt vanaf 14:45 uur tegen Hurley.

Na 16:00 uur is het ruim baan voor Heracles-Sparta. Verslaggever Sander Verrips is in Almelo voor het wedstrijdcommentaar, voormalig Sparta-directeur Wiljan Vloet is analist.

Sparta-trainer Henk Fraser kan zondag weer beschikken over Mica Pinto. De linksback was de laatste weken geblesseerd. Mario Engels mist op zijn beurt vanwege een blessure de confrontatie in Overijssel.

Wat verwacht jij van Heracles-Sparta? Laat het vast weten in de reacties! Later deze zondag verschijnt er ook een liveblog rond de wedstrijd.