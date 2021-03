ARCHIEF RIJNMOND 14 maart 2020 - Arrogant kutwijf

Afgelopen week heb ik me - net als zoveel Nederlanders - afgevraagd op wie ik zal gaan stemmen bij de verkiezingen komende week. Ja, én ik heb me afgevraagd hóe je dat eigenlijk bepaalt. Hoe je tot een keuze komt.

Je kunt de Stemwijzer, de Kieswijzer, het Kieskompas of een andere vragenlijst invullen om te kijken met welke partij jouw ‘meningen’ het meest overeenkomen. Dat heb ik aanvankelijk ook maar weer eens gedaan. Maar ik merkte al snel dat ik over allerlei kwesties geen uitgesproken mening héb. Of het moet de mening zijn dat ik er te weinig vanaf weet om erover te kunnen oordelen. Dus wat doe je dan: vragen overslaan of ‘geen mening’ invullen. Met als resultaat in mijn geval dat de partij die qua ‘opvattingen’ het dichtst bij me in de buurt komt nog steeds maar een magere 27% overeenkomst scoort. Met allerlei andere partijen daar vlak achter.

Dat schiet dus niet op.

Het strookt wel weer met mijn idee dat je de kiezer niet moet opzadelen met heel concrete beleidskeuzes. De keuze is vaak veel complexer dan de vraagstelling suggereert.

Maar ja, waar baseer je je dán op?

Nou, misschien op de vraag in wélk soort mensen je het meeste vertrouwen hebt om ingewikkelde maatschappelijke kwesties tot een goed einde te brengen. Wat voor eigenschappen lijken jou nou een aanbeveling voor iemand in een bestuurlijke, leidinggevende functie?

Een zekere mate van daadkracht lijkt me een voorwaarde. Want ja, je moet wel knopen durven doorhakken.

Daarná kwam ik al nadenkend op drie eigenschappen.

Ik heb om te beginnen het meeste vertrouwen in mensen die hun emoties niet zo laten spreken. Die even nadenken, die naar zichzelf durven kijken en die de ratio zijn werk laten doen. Mensen ook die zich laten leiden door wetenschappelijk inzicht op allerlei vlakken.

Verder lijkt mij een pragmatische, niet-dogmatische instelling wel zo goed. In de wereld van de rekkelijken en de preciezen kies ik voor de rekkelijken. Met rekkelijkheid, met een zekere losheid, bereik je denk ik het meest.

En ten derde lijkt mij empathie van belang. Inlevingsvermogen in anderen. Een wezenlijk besef dat anderen heel anders in elkaar kunnen zitten dan jij. Jij kunt het bijvoorbeeld zelf wel aardig voor elkaar hebben, maar dat betekent nog niet dat iedereen die maar hard genoeg werkt, die maar hard genoeg zijn best doet, datzelfde kan bereiken. Het ‘beste’ van de een is niet hetzelfde als het ‘beste’ van de ander.

Die drie dingen dus, daar zou ik op kunnen letten bij lijsttrekkers en andere kandidaten van politieke partijen. Rationaliteit, rekkelijkheid en inlevingsvermogen.

Niet toevallig voelen die eigenschappen voor mij aan als een zelfportret. Ik ambieer geen leidinggevende functie - ik vind het soms al lastig om leiding te geven aan mezelf - maar de trekken die ik graag in een bestuurder zie, zijn dezelfde trekken als die ik bij mezelf zie. Of in elk geval graag bij mezelf wíl zien.

Mensen kiezen al gauw voor iemand die op hen lijkt.

Ik ook.

En dat gaat wat mij betreft over man/vrouw-verschillen heen. Die eigenschappen die ik noemde gedijen denk ik iets minder goed in een omgeving van veel testosteron. Ik meen ze in elk geval - gemiddeld genomen - iets meer bij vrouwen te zien dan bij mannen. Ik voel er veel voor om op een vrouw te gaan stemmen.

Het doet me ook deugd om te zien dat er bij deze verkiezingen relatief veel vrouwelijke lijsttrekkers zijn.

Van de weerstand die zij oproepen krijg ik relatief weinig mee.

In deze coronatijden communiceer ik vooral via Facebook met de wereld en allerlei onverdraagzame types heb ik allang ontvolgd, ontvriend of geblokkeerd. Maar ik heb begrepen dat Sylvana Simons en Sigrid Kaag bakken vol seksistische en racistische bagger over zich krijgen uitgestort op sociale media.

Nou ja, één opmerking glipte er van de week tussendoor. Ik zag ergens een reactie waarin iemand Sigrid Kaag afserveerde als een ‘arrogant kutwijf met d’r Palesteinse vriendjes’. En dan Palesteins met e-i.

Dat leek mij de reactie van iemand die in van alles níet op mij lijkt.

Iemand helemaal aan de andere kant van het spectrum.

Ik heb mijn uiteindelijke keuze nog niet gemaakt - echt niet - maar, zo dacht ik, het zou toch de ironie ten top zijn als zo’n verwensing van iemand op Facebook voor mij het laatste zetje zou betekenen om juíst op zo’n kandidaat te stemmen?



