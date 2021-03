Miljoenenschade na brand in Capelle aan den IJssel: 'Acht jaar van ons levenswerk verwoest'

Van de meubelzaak aan de Lylantse Baan in Capelle aan den IJssel is bar weinig meer over. Gesprongen glazen, zwart geblakerde muren en rookwolken van de brand die nog altijd woedt in het kantoorpand ernaast: dat is het straatbeeld op het industrieterrein. De eigenaar van het pand spreekt van een 'zwarte dag'. De schade loopt volgens hem in de miljoenen.

Wim Schipper is de is eigenaar van het pand waar zondagmorgen de brand begon en dat volledig in vlammen op is gegaan. "Het was een showroom van een meubelzaak", vertelt Schipper. "Wat ertegenaan staat is een kantoorgebouw, waar zo'n 120 ondernemers zitten. Zzp-ers die kantoorkamers huren, die zijn net zo gedupeerd als ik. Die hebben ook allemaal niets meer."

Tekst gaat verder onder video



Levenswerk verwoest

Schipper verwacht een enorme schade door de brand: "Die loopt in de miljoenen." Hij schudt zijn hoofd. "Ik ben heel erg aangeslagen, dat verwoord je goed ja. Een zwarte dag in mijn leven." Terwijl hij de woorden uitspreekt klinkt er een harde klap: een deel van de meubelzaak lijkt het te begeven. "Het lijkt erop alsof het hier aan de Lylantse Baan is begonnen, en door de wind is ook het kantoorpand wat er tegenaan staat deels afgeschreven."



Schipper kwam vanuit Nieuwerkerk aan den IJssel aanrijden en zag metershoge vlammen en 'zwarte dikke rookwolken van wel vijftig tot honderd meter hoog'. "Het kan ons pand zijn, of die van de buren", dacht hij, toen hij richting Capelle reed. "Het was al snel duidelijk dat het ons pand was. Dan schrik je héél erg." Dat is nog zacht uitgedrukt: "Acht jaar van ons levenswerk verwoest..."

Valt er nog wat te redden?

Ook Frans Schreutelkamp is zich rot geschrokken. De klokkenmaker is een van de ondernemers die in het getroffen kantoorpand zit. "Als je dit ziet slaat de schrik je om het hart", gebaart hij naar het gebouw, waar de vlammen nog altijd uitslaan. "Hoe m'n werkplaats eruit ziet? Geen flauw idee..."

Tekst gaat verder onder video



De werkplaats van Schreutelkamp zat aan de andere kant van het parkeerterrein. "Deze kant is uitgebrand, maar hoe de andere kant eruit ziet... ik weet het niet." Hij vreest voor het ergste. "Er staan best kostbare klokken van klanten; een klok uit 1790 bijvoorbeeld. Dat vervang je ook niet zomaar."

Schreutelkamp zit al sinds begin 2014 in het pand in Capelle aan den IJssel. "Ik ging dagelijks met veel plezier naar mijn werkplaats." Hoe het nu verder moet met zijn bedrijf weet hij nog niet. "Ik laat het over me heenkomen. Ik wacht af tot ik het pand in mag, om te kijken wat er nog te redden valt."

Grote rookwolken waren tot in de verre omgeving te zien