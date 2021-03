RIVM: 906 nieuwe besmettingen, 2 regiogenoten overleden

Het RIVM meldt zondag 906 nieuwe coronabesmettingen in onze regio. Dat is iets meer dan het weekgemiddelde van 830 positieve testen per dag. Zaterdag waren het er 888, vrijdag 1042, donderdag 828 en woensdag 827.

Het aantal nieuwe besmettingen blijft toenemen en dat is terug te zien in het daggemiddelde. Vorige week werden nog gemiddeld 623 besmettingen per dag gemeld door het RIVM, inmiddels staat het daggemiddelde op 830.

In de afgelopen 24 uur zijn 2 regiogenoten overleden aan de gevolgen van het virus. De slachtoffers komen uit Alblasserdam en Ridderkerk. Het weekgemiddelde van het aantal sterfgevallen ligt nu op 8,4 per dag.

In de ziekenhuizen zijn in de afgelopen 24 uur 13 patiënten opgenomen uit de regio. Zaterdag waren er 10 opnamen, vrijdag 23, donderdag 8 en woensdag 11 coronapatiënten.

Landelijke cijfers

Bij het RIVM zijn tot 10:00 uur vanmorgen landelijk 7025 nieuwe coronabesmettingen gemeld, 617 minder dan gisteren. Maar ook dat cijfer is hoger dan het gemiddelde van de afgelopen week, toen er per dag gemiddeld 6372 mensen positief getest werden.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de gemeenten, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 14 -1832

Albrandswaard: 5 - 2190

Barendrecht: 26 - 3843

Brielle: 8 - 1034

Capelle aan den IJssel:38 - 5458

Dordrecht: 69 - 10099

Goeree-Overflakkee: 9 - 3188

Gorinchem: 24 - 2998

Hardinxveld-Giessendam: 9 - 2028

Hellevoetsluis: 25 - 2318

Hendrik-Ido-Ambacht: 22 - 2566

Hoeksche Waard: 56 - 5795

Krimpen aan den IJssel: 13 - 2816

Lansingerland: 34 - 4778

Maassluis: 10 - 2525

Molenlanden: 32 - 3862

Nissewaard: 55 - 6065

Papendrecht: 19 - 2452

Ridderkerk: 20 - 3986

Rotterdam: 290 - 55128

Schiedam: 48 - 6797

Sliedrecht: 22 - 2525

Vlaardingen: 31 - 6210

Westvoorne: 8 - 759

Zwijndrecht: 18 - 3881

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?