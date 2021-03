HC Rotterdam begaat geen misstap tegen laagvlieger Hurley: 'Maar we hadden het onszelf wel makkelijker mogen maken'

In de Hockey Hoofdklasse heeft HC Rotterdam zondagmiddag gedaan wat het moest doen tegen Hurley. In Amstelveen wonnen de Rotterdammers met 1-3 maar kostte het wel meer moeite dan vooraf werd gedacht. Door de overwinning blijft Rotterdam met zeven duels te gaan in de top vier staan.

Tegenstander Hurley had dit seizoen pas drie keer gewonnen in veertien wedstrijden maar toch bezorgde de thuisploeg Rotterdam de nodige kopzorgen. Vlak voor rust sloeg de Zuid-Afrikaan Justin Reid-Ross toe uit een strafcorner om de ploeg uit Amstelveen op voorsprong te zetten. "Maar we lieten ons daar niet door van de wijs brengen", zei coach Albert Kees Manenschijn van HC Rotterdam achteraf.

Comeback

En dat bleek in het derde kwart want binnen no-time hadden Tjep Hoedemakers en Olivier Hortensius de 1-0 achterstand omgebogen in een 1-2 voorsprong. In de absolute slotfase kwam daar, toen Hurley risico's begon te nemen, nog de 1-3 bij van Thijs van Dam. "Maar gezien het overwicht en de kansen die we hadden, hadden we het onszelf wel makkelijker mogen maken", zei Van Dam zelf achteraf. "Nu merkte je dat er toch wat spanning op kwam te staan omdat het gevaar bestond dat ze nog een gelijkmaker konden maken."

Maar zover kwam het niet, waardoor HC Rotterdam voor de zesde keer op rij in onderlinge confrontaties als winnaar van het veld afstapte tegen Hurley en waardoor ze nog iets steviger in de top vier staan. Iets wat met hekkensluiter Almere als eerstvolgende op het programma, komende week nog verder versterkt kan worden. "Maar we mogen echt niet te ver vooruit kijken", benadrukt Manenschijn. "Het is een cliché, maar ook vandaag zag je gewoon dat het lastiger kan worden dan je denkt."

Ook Thijs van Dam, die deze middag zijn twaalfde van het seizoen maakte, denkt er zo over. "We zijn nog niet bezig met de play-offs maar natuurlijk is het fijn dat we er nog steeds goed voor staan", aldus Van Dam, die ineens nog maar twee doelpunten achter captain Jeroen Hertzberger (14) staat. "Ze vallen de laatste tijd makkelijk voor m'n stick, en toegegeven, vandaag was de doelman er ook uit. Maar op een of andere manier sta ik de laatste paar wedstrijden wel constant op de goede plek, dus dat is fijn."