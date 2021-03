Miljoenenpubliek van over heel de wereld voor 'Het Kasteel' op het Songfestival

In Nederland is 'Het Kasteel' bij veel mensen bekend, maar dat geldt niet voor alle bewoners op deze aardbol. Als het aan de organisatie van het Eurovisie Songfestival ligt, komt daar in mei verandering in. Het stadion van voetbalclub Sparta krijgt namelijk een prominente rol in een aankondigingsvideo op het Songfestival in Rotterdam Ahoy.

'Het Kasteel' zal voorbij komen in de zogeheten postcard van Australië, een land waar het Eurovisie Songfestival heel populair is. Dat het filmteam van het Eurovisie Songfestival uitkomt bij 'Het Kasteel' is niet helemaal toevallig. Het stadion van Sparta was één van de 750 inzendingen om als locatie te dienen in de postcardvideo. Bovendien is Montaigne, de Australische inzending, een groot sportfanaat.

Kijk hieronder naar de reportage over de opname van de postcardvideo op Het Kasteel. De tekst gaat verder onder de video:

"Het klinkt een beetje gek, maar in Australië is het Songfestival razend populair. Australië doet al zo'n vijf jaar mee", legt Songfestival-eindredacteur, Gerben Bakker uit.

'Hè, is dit een stadion?'

"Ik vind het architectonisch een bijzonder stadion", zegt Bakker over de unieke plek. "Veel mensen kennen het. Bovendien is Het Kasteel een iconisch plaatje van Rotterdam. Als je dit aan mensen laat zien die hier niet zo bekend mee zijn, dan gaan bij hen de ogen open. Ze vragen zich dan af of het een gevel van een voetbalstadion is."

Normaal gesproken komen de artiesten naar het land waar het Songfestival wordt gehouden, maar door de coronamaatregelen is dat geen optie. Dus neemt de organisatie in Nederland veertig video's op waarop telkens een 'tiny house' is te zien. Dit huisje staat in het geval van 'Het Kasteel' op de middenstip van het stadion, aangekleed met allemaal spullen die bij de deelnemer passen.

'Het Kasteel' is één van de locaties die alvast bekend is gemaakt. Ook bij vuurtoren Het Westhoofd in Ouddorp is er gefilmd. Welke andere locaties in onze regio voorbij zullen komen in de postcardvideo's, wil en kan Bakker nog niet zeggen.

Tijdens de eerste halve finale van het liedjesfestijn, op dinsdag 18 mei, zal de Australische inzending door miljoenen mensen over heel de wereld bekeken worden. Of Sparta vanaf dat moment meer supporters uit Down Under krijgt? "Ik hoop het!", lacht Bakker.