Sportoverzicht: vrouwen Excelsior houden lang zicht op resultaat tegen Ajax, PKC wint ook tiende duel in Korfbal League

Na de noodgedwongen coronastop pakken steeds meer sportploegen uit onze regio de draad weer op. In dit overzicht kun je de uitslagen van afgelopen zaterdag en zondag vinden.

Het vrouwenteam van Excelsior verloor zondagmiddag op eigen terrein met 4-1 van Ajax. De Rotterdammers zaten tot een kleine tien minuten voor tijd nog volledig in de wedstrijd bij een 1-2 stand, maar in de slotfase liep Ajax alsnog uit naar een ruime overwinning. Julia Ibes schreef de enige Rotterdamse treffer op haar naam.

De dames van Excelsior staan nog altijd onderaan in de Eredivisie Vrouwen, met vijf punten uit dertien wedstrijden.

Basketbal

De mannen van Z & Z Feyenoord Basketball verloren zaterdagavond nipt van Den Helder Suns. In de kampioenspoule, beter bekend als de Elite A, gingen de Rotterdammers in een bloedstollend duel uiteindelijk ten onder in Den Helder: 84-79. Het was de tweede nipte nederlaag op rij voor Feyenoord Basketball, vorige week verloor de ploeg van coach Toon van Helfteren nog met 84-78 van koploper Z & Z Leiden.

Feyenoord staat op de zesde en dus laatste plek in de Elite A-competitie, met veertien punten.

Verder werd zaterdag bekend dat Feyenoord zich versterkt heeft met de 27-jarige guard Joonas Lehtoranta. De Fin moet de ploeg van Van Helfteren uit de personele problemen helpen na het wegvallen van de geblesseerde Yamill Wip en Ordane Kanda-Kanyndia. Naar verwachting maakt Lehtoranta volgend weekend tegen Landstede Hammers zijn debuut voor Feyenoord.

Het vrouwenteam van 4Consult/Binnenland boekte zaterdag in de Basketball League dames een comfortabele zege op Martini Sparks. De hekkensluiter werd uiteindelijk met 88-63 aan de kant gezet. Op de ranglijst staat Binnenland nog altijd op de tweede plaats met twintig punten uit twaalf duels. De Barendrechtse basketbaldames hebben een duel minder gespeeld dan koploper Lekdetec.nl en een achterstand van vier punten op de lijstaanvoerder.

Hockey

HC Rotterdam won zondagmiddag in de hoofdklasse met 3-1 van Hurley. De Rotterdammers kwamen vlak voor rust op achterstand bij de laagvlieger uit Amstelveen, maar draaiden de wedstrijd in het derde kwart om.

In de absolute slotfase kwam daar, toen Hurley risico's begon te nemen, nog de 1-3 bij van Thijs van Dam. "Maar gezien het overwicht en de kansen die we hadden, hadden we het onszelf wel makkelijker mogen maken", zei Van Dam zelf achteraf. "Nu merkte je dat er toch wat spanning op kwam te staan omdat het gevaar bestond dat ze nog een gelijkmaker konden maken."

Korfbal

PKC/Vertom boekte de tiende overwinning in tien wedstrijden in de Korfbal League, en sloot groep A daarmee definitief af met een eerste plaats. De Papendrechters waren zaterdag nipt met 28-25 te sterk voor LDODK/Rinsma. Het ongeslagen team van coach Wim Scholtmeijer kan zich nu op gaan maken voord de play-offs, waar het al een tijdje zeker van was.

In groep B kon KCC/CK geen vervolg geven aan de overwinning van vorig weekend op Dalto/Klaverblad Verzekeringen. De formatie van vertrekkend trainer Frits Wip verloop nipt op bezoek bij DOS '46: 25-23. De Capellenaren besluiten de Korfbal League daarmee met een laatste plaats in groep B.

Volleybal

Het damesteam van Sliedrecht Sport speelde zondagmiddag de inhaaltopper tegen koploper Apollo 8. Die wedstrijd werd afgelopen week meerdere keren uitgesteld vanwege coronabesmettingen aan de kant van de tegenstander van Sliedrecht Sport. Het team van Vera Koenen boekte een overtuigende 3-0 zege (25-15, 25-17 en 26-24) in Borne en neemt daarmee de koppositie over in de kampioensgroep.

Met de zege op Apollo 8 verzekerden de dames van Sliedrecht Sport zich ook van de finales om het landskampioenschap.

De heren van Sliedrecht Sport zouden zaterdag in de kampioensgroep tegen Draisma Dynamo spelen, maar die wedstrijd werd vanwege (mogelijke) coronabesmettingen aan Apeldoornse kant afgelast.