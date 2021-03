21 Maart comité: 'Spreek je uit tegen racisme en discriminatie'

Op de Binnenrotte in Rotterdam is zondagmiddag gedemonstreerd tegen discriminatie en racisme. Volgens een woordvoerder van de politie was er zo'n 100 man aanwezig en hielden mensen 'netjes afstand'. Er waren kruizen op straat getekend waar de demonstranten moesten staan.

De demonstratie vond plaats op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, was onderdeel van protesten in meerdere grote steden en werd georganiseerd door het 21 maart comité Rotterdam.

Kijk hieronder naar de demonstratie op de Binnenrotte in Rotterdam. De tekst gaat verder onder de video:

Volgens het '21 Maart comité Rotterdam' is de Nederlandse samenleving nog steeds 'racistisch'. "Het is per definitie een gewelddadige en onveilige omgeving voor zwarte mensen of mensen van kleur", benadrukt mede-organisator Ramona Cairo.

Het organiseren van de demonstratie had wel wat voeten in de aarde, geeft Cairo toe. Er was na de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen woensdag voor het '21 Maart comité Rotterdam' maar kort de tijd om de demonstratie op poten te zetten. Dat is uiteindelijk gelukt. Verschillende sprekers gaven met een ander en eigen invalshoek hun stem tegen racisme en discriminatie.

'Spreek je solidariteit uit'

"We hebben er nog een lading aan gegeven: de strijd tegen racisme, met de verkiezingsuitslagen", verwijst Cairo naar de zetels voor 'extreem-rechtse partijen'.

"We leven in een racistisch land. Daar moet tegen gevochten worden. Dat geldt niet alleen voor zwarte mensen of mensen van kleur, maar ook als je wit bent. Je moet je solidariteit uitspreken."