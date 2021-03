Fraser over zuur gelijkspel Sparta: 'Nu overheerst teleurstelling, morgen ben ik supertrots'

Er leek zondag lange tijd geen vuiltje aan de lucht voor Sparta in Almelo. De Rotterdammers kwamen na een klein uur spelen op voorsprong via Lennart Thy en gaven zelf vrijwel niets weg. Maar in minuut 93 profiteerde Heracles-middenvelder Rai Vloet optimaal van een te korte kopbal terug van Sparta-verdediger Michaël Heylen.

"Balen", is de eerste reactie van Fraser op die late gelijkmaker. "Heracles vind ik een stabiele eredivisieploeg waar wij nog naartoe moeten groeien. Als je dan hier drie punten kunt pakken en het gaat mis zoals nu in de laatste minuten, dat is wel heel teleurstellend. Ik denk dat we een hele gedisciplineerde en goed georganiseerde wedstrijd hebben gespeeld. En ik denk ook bij vlagen behoorlijk voetbal. Dan is het heel vervelend als je niet het maximale pakt."

"Zij spelen al jaren eredivisie en halen al jaren dit niveau, dat is waar wij nog naartoe moeten", vervolgt Fraser. "Zij staan niet voor niets een aantal punten boven ons. Dat is waar wij naartoe moeten groeien en vandaag had je een goede stap kunnen maken."

Bekijk hieronder het hele interview met Sparta-trainer Henk Fraser.