Coronamaatregelen niet versoepeld, ook avondklok blijft

Het kabinet vindt dat de coronacijfers zich niet goed genoeg ontwikkelen: de besmettingscijfers zijn te hoog, en ook het aantal mensen dat door één coronapatiënt wordt besmet moet naar beneden.

Onder leiding van demissionair premier Rutte overlegden de meest betrokken ministers vandaag weer in het Catshuis in Den Haag over de maatregelen.

Terrassen

De afgelopen dagen lieten verschillende leden van het Outbreak Management Team (OMT) zich al kritisch uit over aanpassingen. Zo zei viroloog en OMT-lid Koopmans gisteren in Met het Oog op Morgen dat "we echt nog even geduld moeten hebben en dat we ons versoepelingen niet of nauwelijks kunnen permitteren".

Premier Rutte en minister De Jonge zetten twee weken geleden de deur op een kier voor eventuele versoepelingen vanaf 31 maart. Ze noemden als opties dat de terrassen weer open zouden kunnen, dat de mogelijkheden om te winkelen zouden worden verruimd en dat studenten in het hoger onderwijs weer deels naar college zouden kunnen. Maar dan moesten de cijfers zich wel goed ontwikkelen en volgens betrokkenen is dat dus niet het geval.

Ook geen aanscherpingen

De bronnen zeggen verder dat er ook geen aanscherpingen in het beleid komen, zoals in bijvoorbeeld Frankrijk wel gebeurt. Voor de langere termijn is er wel wat meer perspectief: ingewijden benadrukken dat vanaf eind mei de meest kwetsbaren zijn gevaccineerd.

Er zijn de komende dagen nog diverse andere overleggen, zoals morgen het Veiligheidsberaad van de burgemeesters en dinsdag de MCC, de Ministeriële Commissie COVID-19. Dan kunnen er dingen veranderen en worden de puntjes op de i gezet. maar de grote lijn staat wel vast. Dinsdagavond is er weer een persconferentie van Rutte en minister De Jonge.

Vrijdag pleitte D66-leider en demissionair minister Kaag er nog voor om de avondklok er "heel snel af te halen". Maar daarvoor ziet het kabinet nu dus nog geen ruimte. Naar verluidt was er vandaag weinig discussie over het opschorten van versoepelingen, gezien de stijgende besmettingscijfers.