Recreatieoord Hoek van Holland krijgt titel 'Echt Rotterdams Erfgoed'

Haar oma Miep Derksen-Akveld laat zien waar de vorige generaties hun huisje hadden. “Dit huisje heeft mijn papa gebouwd”, vertelt ze aan haar kleindochter. “Hij bouwde hem in de tuin in Rotterdam en vervoerde hem later in delen naar het recreatieoord.”

Ze heeft warme herinneringen aan haar jeugd hier. Haar dochter Lisette Elzerman-Derksen bladert nostalgisch door fotoboeken. “Hier zie je mijn moeders oma op een stoel zitten voor het huisje, die stoel staat nog steeds bij mijn ouders in de schuur”, vertelt ze.

Het recreatieoord is volgens haar een plek waar verhalen gemaakt worden en de geschiedenis van vele families ligt. “Ik vind het belangrijk dat ze dat kunnen blijven doen, want ik gun de volgende generatie ook die verhalen.”

Een van die verhalen is de geboorte van haar dochter, in hun eigen huisje. Zij mag vandaag de oorkonde in ontvangst nemen namens het park. “Zij symboliseert de toekomst van het park en de vele generaties”, vertelt Lisette.

Echt Rotterdams Erfgoed

De ‘Echt Rotterdams Erfgoed’ oorkonde wordt uitgereikt door Museum Rotterdam. Recreatieoord Hoek van Holland is de 81e op deze lijst. Het is volgens Nicole van Dijk, initiatiefnemer van de oorkonde, belangrijk om de grote collectie hedendaags erfgoed te laten zien en te behouden.

Recreatieoord Hoek van Holland is een van de oudste recreatieoorden van ons land en is voor veel Rotterdammers van grote betekenis. “Toen het gestart is, begon hier een heel nieuw verhaal, dat nu nog steeds het verhaal van Rotterdam rijker maakt. Het is een plek die verbindt”, vertelt Nicole.

Verkoop

Het recreatiepark staat op de lijst om verkocht te worden, bewoners maken zich hier grote zorgen om. “Ik weet niet of zo een oorkonde helpt om het park te behouden zoals het is”, vertelt Lisette. “Maar ik hoop dat dit het gesprek tussen de gemeente en het park weer op gang brengt.”

Ook oma Miep vreest verkoop. “Wij weten helemaal niets. Het zou voor ons een grote verandering betekenen maar het is nog een groot ongewis. Gelukkig zijn er veel mensen die zich inzetten voor het behoud van het oord.”

Ondanks dat de toekomst nog onzeker is, is het voor nu feest. De verhalen en de geschiedenis van het park zijn erkend. Recreatieoord Hoek van Holland is officieel Echt Rotterdams Erfgoed.