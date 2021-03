Huizenprijzen blijven records breken; Westvoorne koploper in onze regio

De prijs van huizen die te koop staan stijgt en stijgt. In onze regio staat Westvoorne bovenaan met een gemiddelde huizenprijs van 506 duizend euro. Dat is een prijsstijging van 28 procent ten opzichte van het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lansingerland komt op plek nummer twee. Daar kost een huis gemiddeld 427 duizend euro. Dat is een stijging van 8 procent ten opzichte van 2019. Het 'goedkoopst' is kopen in Schiedam, waar de huizen gemiddeld voor 233 duizend euro van de hand gaan.

In heel Nederland was de gemiddelde koopprijs van een huis afgelopen jaar 334 duizend euro. Dat is een stijging van ruim 8 procent ten opzichte van 2019. En het einde van de prijsstijging is nog niet in zicht.

Hoogste prijsstijging

Afgelopen maand stegen de koophuizen gemiddeld met ruim 10 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat is de hoogste stijging in bijna 20 jaar, blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster.

Niet alleen de prijzen stijgen, ook het aantal verkopen. In de eerste twee maanden van dit jaar zijn bijna 42 duizend huizen verkocht, een stijging van een kwart ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Mogelijk komt dit door de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor kopers tot 35 jaar.