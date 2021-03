Everse over Feyenoord in FC Rijnmond: 'Advocaat veel groter als trainer, dan Berghuis als speler'

Met name Steven Berghuis krijgt de laatste tijd veel kritiek. Ook bij Everse. "Berghuis heeft niet het karakter om een team bij de hand te nemen. Het is geen aanvoerder. Soms lijdt hij balverlies, en herstelt hij het met een wilde tackle. Dat kan niet. (...) Hij had het een keer over terug naar de tekentafel. Met zulke woorden val je jouw trainer af. En Berghuis is een aardige speler, maar komt niet in de buurt bij de grootte van de trainer. Advocaat is veel groter als trainer, dan Berghuis als speler."

Everse snapt de gewenste speelwijze vanuit enkele spelers van Feyenoord dan ook niet. "Jaap Stam wilde aanvallend voetbal spelen met deze ploeg. Weet je nog hoeveel punten Feyenoord pakte? Heel weinig... Het kan namelijk niet met dit team. En dan heb je erg weinig voetbalverstand als je als trainer toch met deze spelers hoog druk wil zetten, zoals Berghuis het wil. Tegen Ajax en PSV is het spel dan weer aardig tot goed, maar tegen Emmen of RKC niet. Dat heeft ook te maken met kwaliteit. Wij hebben teveel spelers die denken 'Emmen... dat gaat wel lukken'. Maar dan verval je naar het niveau van Emmen zelf."

Naast sportieve zorgen, zijn er ook financiële zorgen

Verder maakt de Rotterdammer zich zorgen over de financiële situatie bij Feyenoord. Hij denkt dat veel supporters wel degelijk hun geld zullen terugvragen bij Feyenoord, nadat ze dit seizoen niet het stadion hebben kunnen bezoeken.

"Het is één grote klaagzang. Ik word er niet vrolijk van. Mark Koevermans komt als een soort bedelaar op televisie. Ik verwacht dat er iemand komt met goed nieuws, maar dat is niet zo. Ik wacht op jaren op die Amerikanen die komen investeren, maar het komt nooit. Ik ken veel jongens van de oude kern bij Feyenoord en zelfs zij willen hun geld terug."

