FC Rijnmond met Everse over malaise Feyenoord en zuur gelijkspel Sparta

In FC Rijnmond zijn maandagavond Jan Everse en Geert den Ouden te gast. Samen met Rijnmond-verslaggever Sinclair Bischop en presentator Bart Nolles zullen zij praten over de financiƫle en sportieve malaise bij Feyenoord en het gelijkspel van Sparta bij Heracles.

Na de 1-1 van Feyenoord tegen FC Emmen is de kritiek weer toegenomen. Op Dick Advocaat en op niet functionerende spelers, onder wie aanvoerder Steven Berghuis. In hoeverre is er nog chemie tussen trainer en spelers?

En is het toeval dat Sparta bij Heracles al voor de vijfde keer dit seizoen een tegentreffer moet incasseren? Het zijn onderwerpen die ongetwijfeld ter sprake komen aan tafel bij FC Rijnmond.