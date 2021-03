Podcast Rijnmond: 'Feyenoord moet keuze maken, Berghuis op de bank, of Advocaat weg'

In onze wekelijkse voetbalpodcast praat de sportredactie van Rijnmond over het weekend dat achter ons ligt. Een weekend met twee teleurstellende 1-1 gelijkspelen, van Feyenoord tegen Emmen en Sparta bij Heracles.

"Als je nu zelfs al niet meer thuis van Emmen wint, dan is het echt goed mis," trapt Sinclair Bischop af. Wat betreft zijn collega-verslaggever Dennis van Eersel moet er daarom nu iets veranderen, wil Feyenoord de play-offs zien te ontlopen.

"Er is zo'n gezegde: Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Er moet nu iets veranderen bij Feyenoord, want zo door kwakkelen is geen optie. De spelers moeten uitvoeren wat de trainer wil en als Advocaat dat niet voor elkaar krijgt, blijven er in mijn optiek maar twee opties over. Óf de trainer trekt dan zijn conclusies en stapt op. Óf hij wisselt de spelers die niet mee willen in zijn spelwijze. Zelfs als dat de ogenschijnlijk meest belangrijke speler is, zoals Steven Berghuis. De belangen zijn te groot om op deze manier door te kwakkelen."

Ruud van Os vreest dat het al niet meer uit maakt, wat Feyenoord doet. "Het is op. Klaar. Advocaat raakt de spelers niet meer. Hij heeft nu twee keer in Rotterdam gewerkt. De eerste keer bij Sparta is het mislukt. En het lijkt er sterk op dat dit nu ook bij Feyenoord gaat gebeuren."

