Flinke kater voor gedupeerde ondernemers na brand in Capelle aan den IJssel: 'Droevigheid overheerst'

Eigenaresse Roelie van de gelijknamige pedicurepraktijk is er kapot van. En met haar velen, zegt ze. Over de schade kan ze nog niks zeggen, daarvoor is het nog te vroeg.

Hetzelfde geluid klinkt uit de mond van eigenaar Jarno van IT Solutions, een technisch adviesbureau voor telecombedrijven. "Droevigheid gaat door me heen. Hier heb ik geen woorden voor."

Grote, zwarte rookpluimen

De brand op de Lylantse Baan ontstond zondag rond 11:00 uur in een loods van een meubelzaak. De vlammen sloegen al snel over naar een nabijgelegen kantoorpand. Grote, zwarte rookpluimen waren tot ver in de omgeving te zien. Concentraties van gevaarlijke stoffen werden niet gemeten.

Over de oorzaak is vooralsnog niks bekend. De eigenaresse heeft wel een idee. "Ik heb begrepen dat die in de keuken van de meubelloods is ontstaan. Maar verder weet ik nog niks."

Ondernemers mogen nog niet naar binnen

Voorlopig mogen de ondernemers nog niet naar binnen. Dit zou mogelijk te maken hebben met betonscheuring, zegt Roelie. "Dat maakt het pand heel instabiel. We krijgen een seintje als het kan. Dan kunnen we de schade."



Jarno en Roelie kunnen nog niks zeggen over de schade. Voor nu wil Jarno focussen op de toekomst. "Ik ga als eerst kijken naar een nieuwe ruimte en dan alles weer opstarten. Het is heel erg. Ondanks dat ik denk dat anderen het veel erger hebben, weet ik niet wat ik hiermee aanmoet."

De plek van de brand is door de politie plaats delict gemaakt. Die onderzoekt de oorzaak.