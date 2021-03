Cel geëist tegen Rotterdamse politieman voor corruptie

Justitie heeft 15 maanden cel waarvan vijf voorwaardelijk geëist tegen een Rotterdamse politieman wegens corruptie. De man zou gegevens in politie-systemen hebben opgezocht voor privé-doeleinden. In één geval zou daarvoor honderd euro zijn betaald.

De 42-jarige verdachte uit Maassluis heeft gedeeltelijk bekend. Hij zegt nooit voor criminelen te hebben gewerkt en er ook niet persoonlijk beter van te zijn geworden.

De politieman kwam in beeld in een lopend strafonderzoek tegen een vriend van hem. Deze man zit vast voor drugshandel en witwassen. Zijn naam dook op, omdat hij zijn vriend had geholpen bij de vergunning voor een strandtent. ”Ik wist niets van dat drugsonderzoek”.

Vriendendienst

Dat hij onder meer betaald kreeg voor een vakantie in Ibiza ziet hij als een vriendendienst. Volgens zijn advocaat betaalden de vrienden elkaar over en weer. “Mijn cliënt nog meer dan andersom.”

Justitie wijst erop dat de man ook mede-gedetineerden uit het drugsonderzoek heeft nagetrokken. Verder zou hij kentekens van een ex-zwager en ex-vriendinnen hebben nagekeken. Daarnaast had hij voor een andere vriend bij wie een aggregaat was gestolen het kenteken hebben gecheckt van de mogelijke dief.

“Die vriend was een hardwerkende man en kon niet door de plaatselijke politie worden geholpen. Dat voelde als onrecht en daarom heb ik het gedaan.” Officier van justitie Steen zegt dat de kennis daarmee eigen rechter had kunnen spelen.

De ernstigste verdenking heeft te maken met een briefje met namen dat in zijn auto is gevonden. Justitie: “Die namen zijn van mensen waarvan de verdachte zegt dat hij bang van hen is. Dan meng je je met gevaarlijke zaken. Je weet niet wat criminelen met jouw informatie doen.”

De officier verwees naar een strafzaak in Utrecht tegen een politieman die adressen had gegeven aan criminelen. “Vervolgens zijn woningen in Rotterdam beschoten.” Advocaat Robbert Jonk vindt dat justitie daarmee een sfeer schetst van een ‘foute politiemol die voor criminelen werkt.’ Hij zegt dat er geen bewijs is voor contacten met criminelen en omkoping.

Twintig jaar bij politie gewerkt

De man uit Maassluis heeft twintig jaar bij de politie gewerkt en is inmiddels ontslagen. Hij wijst erop dat politiemensen regelmatig voor elkaar gegevens natrekken in de politie-systemen. “Het mag niet, maar iedereen gebruikt elkaars account.” Zijn advocaat zei het nog stelliger: “Cliënt is niet onkreukbaar, maar de hele organisatie is niet onkreukbaar. In veel gevallen is niet bewezen dat hij het was die de gegevens opzocht.”

Advocaat Jonk zegt dat de verdachte een zware tijd heeft gehad als politieman in de bajes, te midden van criminelen. Hij is zelfs een keer overgeplaatst. “Deze zaak is al een straf op zich voor hem.” De rechter in Rotterdam doet op 2 april uitspraak.