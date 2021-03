Basisschool Oosthoek in Bleiswijk gesloten vanwege corona-uitbraak; meeste leerkrachten testen positief

Dat vertelt Ton Groot Zwaaftink. Hij is voorzitter van het College van Bestuur van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO). Naast de positief geteste leerkrachten, worden ook nog een stuk of zeven getest, vertelt hij.

Geen thuisonderwijs

Het ziek zijn van de leerkrachten is problematisch, want daardoor kunnen ze ook niet vanuit huis lesgeven. Hen zomaar vervangen is lastig, zegt Groot Zwaaftink. "Een aantal is flink ziek. Toch probeer je telkens een creatieve oplossing te vinden."

Verder benadrukt hij dat met de heropening van het onderwijs rekening is gehouden met een mogelijke sluiting. "Dit kon gebeuren. Als je ziet dat er veel besmettingen zijn, kan je niks anders doen. Mensen doen ontzettend hun best om het te voorkomen. Wij weten ook niet hoe dit is gebeurd. Het is gewoon rot, voor medewerkers en ouders."

De sluiting van de school duurt in ieder geval een week. Of dit nog langer wordt, hangt af van verdere uitslagen van testen.