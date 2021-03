Feyenoord-doelman Bijlow over blessuregevoeligheid: 'Ik weet dat het anders zit'

Bij Feyenoord zat Bijlow de laatste twee weken op de bank, vanwege de terugkerende blessures die hem dit seizoen parten spelen. Bijlow legt zelf voor het eerst uit wat er precies aan de hand is: "Ik had een scheurtje in mijn teen gehad en tegen Willem II een tik op mijn knie. Daarna kwam ik terug tegen AZ en die wedstrijd was wat minder, dat kan. Misschien was ik nog niet helemaal vrij toen, ik voel mij nu in ieder geval topfit."

Bijlow is nu meermaals niet inzetbaar geweest bij Feyenoord, maar vreest niet dat hij wordt gezien als een blessuregevoelige keeper. "De buitenwereld mag mij blessuregevoelig noemen, maar ik weet dat het anders zit. Het zijn ongelukkige dingen, geen spierblessures. Ik kan weinig doen aan die teen- en knieblessure. Mentaal was het even zwaar, zeker met die teenblessure en ook na het duel met Willem II, omdat ik net terug was. Maar ik heb die knop snel om kunnen zetten."

Bij Jong Oranje de gedachten verzetten

"Het is goed om even ergens anders te zijn, even de gedachten op iets anders. Er staat nu een EK voor de deur, daar richt ik mij op," wil Bijlow het hebben over het toernooi met Jong Oranje. Toch is het logisch dat het ook gaat over de crisis in Rotterdam Zuid. Hoewel Bijlow dat sterk relativeert. "Of ik mij zorgen maak? Er zit elk seizoen wel zo'n fase in. En altijd komen wij eruit. Het is niet goed hoe het gaat, laat dat duidelijk zijn. Het gaat ook teveel over randzaken. Maar er is nog steeds een goede klik tussen de spelers en de trainer."

Bijlow kan zich nu laten zien bij Jong Oranje en als hij deze drie wedstrijd goed doorstaat, is de verwachting dat hij ook bij Feyenoord weer zal gaan keepen. "Ik was vlak voor PSV-uit pas net fit, geen vocht meer in mijn knie. Tegen FC Emmen koos de trainer voor Nick Marsman. Ik heb met de trainer gesproken, dat was een goed gesprek. Hij denkt dat deze extra weken en wedstrijden op dit EK goed voor mij zijn. En dan hoor ik daarna wat er bij Feyenoord gebeurt."