Huizen worden duurder, grote verschillen in prijs tussen gemeenten: hoe komt dat?

De huizenprijzen stijgen flink ten opzichte van het jaar ervoor, blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Ook in de Rijnmond is dat merkbaar. Zo stegen de prijzen in Westvoorne met maar liefst 28 procent. Waar komt die stijging vandaan? En hoe komt het dat er zulke grote verschillen bestaan tussen gemeenten in onze regio? Drie experts leggen het uit.

De stijging in Oostvoorne en Rockanje heeft vooral te maken met de beweging die wordt gemaakt van de stad naar de buitengebieden, zegt Sebastiaan van der Velde. Hij is makelaar bij Kolpa Van der Hoek Makelaars in Oostvoorne. "Mensen willen makkelijk het duingebied of bos inwandelen. Dat vinden ze belangrijk."

Ook zegt hij dat er in Westvoorne te weinig nieuwbouw heeft plaatsgevonden en de vraag groot is. "Dat heeft een prijsopdrijvend effect gehad op de bouw. Het is één van de redenen dat de prijzen zo hoog liggen, naast dat Westvoorne ook een beetje het Wassenaar is van Voorne-Putten. De mooie en vrijstaande woningen staan toch hier."

Overspannen woningmarkt

Het zijn redenen die zorgen voor een overspannen woningmarkt, maar de hoge prijzen hebben ook nog tal van andere oorzaken. Zo is volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, in gewilde steden de vraag groter dan het aanbod. "Veel jongeren trekken naar de steden om daar te wonen en te werken."

De lage rente speelt een rol. Met een lage hypotheekrente kun je immers meer lenen, waardoor je ook meer kan bieden en de huizenprijzen omhoog gaan, legt hij uit.

Een derde belangrijke aanjager van de hoge huizenprijzen is de coronacrisis. "Veel geld uitgeven kan niet meer, dus houden veel Nederlanders geld over. En denken: ik ga nu een huis kopen."

Verschillen in prijs gemeenten

Naast de stijging van de huizenprijzen, zijn de verschillen tussen de gemeenten in onze regio ook groot: in Rockanje en Oostvoorne betaal je gemiddeld 506 duizend euro, in Schiedam gaan de huizen voor 233 duizend van de hand.



Volgens Van Mulligen hangen de verschillen in de regio heel erg samen het type woning én de locatie. De prijs van een appartement is vaak lager dan een vrijstaande woning. "En in Schiedam heb je waarschijnlijk veel meer appartementen dan in bijvoorbeeld Westvoorne."

Huis met balkon en tuin in trek

Rob Puper, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), voegt daaraan toe dat de coronacrisis er ook voor zorgt dat mensen op zoek gaan naar een ander huis. Het hebben van een balkon waar het zonnetje schijnt en een mooie tuin zijn belangrijker geworden in de zoektocht naar een huis, zegt hij. "Meer mensen gaan hier tegelijkertijd naar op zoek."

Puper legt dit uit aan de hand van Dordrecht. "We zien dat het aanbod daar beperkt is in die categorie huizen. Ook gaat het om redelijk betaalbare huizen. Als daar dus een koophuis te koop staat, komen daar veel mensen op af, wat de prijs opvoert."

Moeilijkheden voor starters

De hoge huizenprijzen zijn in de meeste gevallen goed nieuws voor huiseigenaren, maar voor de kopers kan dat niet gezegd worden. Zij vallen buiten de boot. Vooral de starters, zegt Puper. "Ze hebben er zelf helaas niet veel invloed op. Je wordt voortdurend overboden en hebt maar een bepaald budget. Grote kans dat je niet het huis kan kopen dat je wilt."