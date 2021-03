RIVM: 978 nieuwe coronabesmettingen, 2 regiogenoten overleden

Het RIVM meldt maandag 978 nieuwe coronabesmettingen in onze regio. Dat is meer dan het weekgemiddelde van 864 positieve testen per dag. Zondag werden 906 coronagevallen gemeld, zaterdag 888 en vrijdag 1042.

In de afgelopen 24 uur zijn 2 regiogenoten overleden aan de gevolgen van het virus. Zij komen beiden uit Rotterdam. Het weekgemiddelde van het aantal sterfgevallen ligt nu op 8,3 per dag.

In de ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur 15 patiënten opgenomen uit de regio. Zondag waren er 13 opnames, zaterdag 10 en vrijdag 23.

Landelijke cijfers

Bij het RIVM zijn tot 10:00 uur vanmorgen landelijk 6340 nieuwe coronabesmettingen gemeld, dat zijn er 662 minder dan gisteren. Het aantal van 6340 is lager dan het gemiddelde cijfer van afgelopen week, toen er per dag gemiddeld 6481 mensen positief getest werden.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de gemeenten, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 11 -1843

Albrandswaard: 10 - 2201

Barendrecht: 29 - 3872

Brielle: 5 - 1039

Capelle aan den IJssel: 46 - 5504

Dordrecht: 84 - 10183

Goeree-Overflakkee: 10 - 3198

Gorinchem: 28 - 3026

Hardinxveld-Giessendam: 8 - 2036

Hellevoetsluis: 12 - 2330

Hendrik-Ido-Ambacht: 13 - 2579

Hoeksche Waard: 56 - 5851

Krimpen aan den IJssel: 13 - 2829

Lansingerland: 22 - 4800

Maassluis: 16 - 2541

Molenlanden: 41 - 3903

Nissewaard: 60 - 6125

Papendrecht: 20 - 2472

Ridderkerk: 29 - 4015

Rotterdam: 299 - 55427

Schiedam: 74 - 6871

Sliedrecht: 14 - 2539

Vlaardingen: 49 - 6259

Westvoorne: 3 - 762

Zwijndrecht: 26 - 3907

