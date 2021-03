Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle waarschijnlijk verder als Voorne aan Zee: 'We willen een veel krachtigere gemeente worden'

"We willen een veel krachtigere gemeente worden", vertelt Milène Junius, momenteel burgemeester van Hellevoetsluis. "Jaren geleden is er onderzoek gedaan en is gezegd dat het met alle uitdagingen, bijvoorbeeld in het sociaal domein en de omgevingswet, voor gemeenten steeds moeilijker is om het alleen te doen. We werken al veel samen, maar je wordt nóg krachtiger als je dat als één gemeente doet."

Voorne-Putten

De naam 'Voorne' was er één die al langer rondging. Niet gek, want de drie gemeenten bevinden ze op het eiland Voorne-Putten. De voorkeur van het college van Hellevoetsluis ging dan ook uit naar die naam. "Eigenlijk hadden we zoiets: waarom zouden we iets anders kiezen? Je ziet het ook bij Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard: die gemeenten zijn ook vernoemd naar het eiland."

Om een naam te bepalen is er een fusiecommissie in het leven geroepen, bestaande uit vier raadsleden van elke gemeente. Wim Smit is plaatsvervangend voorzitter van die commissie. "We begonnen als werknaam met Voorne, maar er was altijd een onderstroom die de naam Voorne aan Zee heeft gepropagandeerd. Op het moment dat er een advies gegeven moest worden, kwam die naam ook naar boven."

Toerisme

Volgens Smit horen ook de raadsleden onder hun eigen achterban positieve geluiden over die naam. Wat de burgers van de naam vinden? "Bij elke naam heb je dat de één dit vindt, en de ander dat. De naam is wel aantrekkelijk voor het toerisme. Daarover is gesproken en zijn we tot de conclusie gekomen dat we met elkaar het advies geven om de naam Voorne aan Zee te gaan gebruiken."

Ook de horeca- en toerismesector is positief, zegt Junius. Volgens de burgemeester hebben deze sectoren laten weten dat 75 procent van hun achterban graag de naam Voorne aan Zee hoort. "Je krijgt er een vakantiegevoel van. Dat bindt de drie gemeenten: Brielle en Hellevoetsluis hebben een rijke historische achtergrond en Westvoorne is een strandplaats."

2023

Beiden verwachten dat het advies van de commissie gevolgd gaat worden. "Maar je moet altijd afwachten. Je weet nooit wat er gaat gebeuren", zegt Smit. Ook burgemeester Junius is hoopvol gestemd. "Ik denk wel dat het deze naam wordt, het is zorgvuldig voorbereid."

Het besluit valt dinsdag, als over de nieuwe naam gestemd wordt. "De fusie is vanaf 1 januari 2023. In november 2022 staan er dan nieuwe gemeenteraadsverkiezingen op het programma", aldus de burgemeester.