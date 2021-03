De lente komt eraan! Zo bloeit je potplant het beste

Na een aantal koude dagen, wordt het de komende week eindelijk wat warmer. En dat betekent dat het tijd is om je potplanten weer buiten te zetten of er misschien een paar aan te schaffen. Groen- en bomendeskundige Huib Sneep legt uit hoe je dat het beste aanpakt.

Volgens Sneep zijn twee dingen essentieel bij een potplant: hij moet in een relatief grote pot staan en je moet hem veel meer voeding geven dan je verwacht. "Als je een grote plant in een klein potje zet, dan gaat hij na twee of drie jaar aftakelen en moet hij naar een grotere pot", legt Sneep uit. Het is daarom belangrijk dat je de plant regelmatig verpot.

Daarnaast is het belangrijk om je te realiseren dat de wortels van een plant die in de grond staat 1,5 tot 2 meter van de plant af groeien. Zo kan de plant op zoek naar water en voeding. In een pot heeft een plant die ruimte niet. En daarom adviseert Sneep om je potplanten elke 14 dagen voeding te geven en in het voor- en najaar koemestkorrel.

Potplant kopen

Ga je een nieuwe potplant kopen, dan adviseert Sneep om een goed tuincentrum op te zoeken. "Denk niet dat iets wat goed staat te bloeien in de winkel ook van goede kwaliteit is", legt de expert uit. Maar hoe weet je dan of je een goede plant te pakken hebt? Dat kun je volgens Sneep checken door de plant uit de pot te halen. Als de aarde voelt als 'verend spul' en eruit ziet als 'opgepoft veen', dan heb je volgens de groen- en bomendeskundige 'een opgejaagde plant'. "Die is met een hoop kunstmest en veel water snel tot iets leverbaars gekomen, maar het is geen sterke plant."