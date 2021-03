Gastheren Majed en Frits spreken toeristen aan op coronaregels in Kinderdijk

Molenlanden kiest bewust niet voor strenge handhaving van de coronaregels, maar voor een gastvrije variant. "Je hebt de neiging om mensen bij een overtreding een boete te geven. Maar dat is niet de goede manier", vertelt burgemeester Theo Segers van de gemeente. "Als je mensen op een vriendelijke manier vraagt om afstand te houden, werkt dat meestal ook."

Openingszin

"Lekker aan de wandel?!", is de openingszin van Frits voor twee mannen die een wandeling maken in hun pauze. De wandelaars hebben wel waardering voor de vriendelijke aanpak. Maar ze vragen zich wel af of dit allemaal nodig is in de buitenlucht. "Het is altijd goed om elkaar nu niet onnodig op te zoeken, maar je loopt hier wel in de frisse lucht."

Ook Majed heeft zijn draai gevonden als gastheer bij de molens van Kinderdijk. Hij loopt rond in zijn gele vestje, met een grote glimlach op zijn gezicht. Met iedereen maakt hij een praatje. Door zijn vrolijke aanpak heeft hij nog maar weinig negatieve reacties gehad. "Ik vind het erg leuk om dit te doen!"

De gastheren worden ingezet bij winkelcentra en drukke toeristische plekken in Molenlanden. De gemeente krijgt voor het project financiële steun uit Den Haag.