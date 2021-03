Burgemeester Schiedam sluit voor onbepaalde tijd huis met bakken vol harddrugs

Burgemeester Lamers van Schiedam heeft afgelopen zaterdag een huis aan het Bachplein voor onbepaalde tijd gesloten. In het pand is een onbekende hoeveelheid drugs aangetroffen. De politie deed een inval nadat meerdere anonieme tips waren binnengekomen.

In het huis werden volgens de gemeente pakketten en bakken vol poeder gevonden. Die bevatten vermoedelijk om harddrugs. Ook lag er gereedschap om de poeder te verwerken en te verpakken.

Vijf mensen waren op dat moment in de woning aanwezig. Zij zijn aangehouden.

Hoe lang het huis aan het Bachplein gesloten blijft, is nog niet bekend. De gemeente wacht eerst het onderzoek van de politie af. Een woordvoerder schat in dat het ongeveer een week zal duren voor een beslissing wordt genomen over de spoedsluiting.