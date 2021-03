Koerdische Volksstichting Rotterdam flink geschrokken van bedreiging: 'Aanslag op Nederlands grondgebied'

De schrik zit er stevig in bij de Koerdische Volksstichting Rotterdam. In de nacht van zaterdag op zondag heeft een man flink de tijd genomen om de ingang tot het gebouw te forceren. Toen dat niet lukte, heeft hij de ruit ingeslagen en een dreigbrief achtergelaten. De stichting heeft aangifte gedaan van bedreiging.

Wat er in die brief staat, kan de Koerdische stichting vanwege het politieonderzoek niet zeggen. Wel maakt ze duidelijk dat het om een zwaar dreigement gaat vanuit de extreem-rechtse nationalistische Turkse hoek. Ze doelt daarmee op de Grijze Wolven. De Koerden en de Turkse regering hebben al een eeuw een bijzonder slechte relatie. Turkije heeft altijd ontkend dat het Koerdische volk bestaat en recht heeft op een eigen land.

Het tijdstip van de actie was volgens een woordvoerder van de Koerdische Volksstichting niet toevallig gekozen. "We vierden die avond in Den Haag het Koerdische Nieuwjaar. Bij terugkomst in Rotterdam troffen we de gesneuvelde ruit aan en het briefje met daarin de bedreiging. We hebben de beelden van de bewakingscamera's inmiddels tientallen keren bekeken en konden daardoor een goed beeld schetsen van wat hier is gebeurd."

De woordvoerder wil anoniem blijven, omdat de dreigbrief ondertekend lijkt te zijn door een extremistische jongerentak van de Grijze Wolven in Utrecht. Hij neemt de actie hoog op. "Wij spreken van een aanslag op Nederlands grondgebied." Ook de politie, die bevestigt dat er aangifte is gedaan, zegt de bedreigingen serieus te nemen.

Rotterdamse politiek

De intimidatie en de bedreigingen zijn ook Rotterdamse gemeenteraadsleden niet ontgaan. Onder leiding van Steven Lammering van de PvdA zijn vragen gesteld aan het Rotterdamse college.

"Je ziet dat groepen steeds vaker tegen over elkaar komen te staan. Een aantal weken geleden hebben we het ook gezien bij vernielingen bij de Joodse begraafplaats. En nu is het de Koerdische gemeenschap die zich geïntimideerd en bedreigd voelt. Een aantal jaar geleden heeft de burgemeester een poging gedaan om die partijen aan tafel te krijgen. De Koerdische groep wil graag het gesprek blijven voeren. Wij willen weten of het college weer open staat voor zo'n poging."



Lammering heeft samen met GroenLinks vragen bij het college ingediend. Over twee weken volgt naar verwachting een antwoord.