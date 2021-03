Gemeente Rotterdam wil dat ontwerp nieuw woon- werkcomplex in Merwe- Vierhavensgebied verandert: 'Past nog niet in huidige bestemmingsplan'

Het ontwerp voor BRUTUS, een nieuw cultureel woon- werkcomplex in het Merwe- Vierhavensgebied (M4H), past nog niet in het huidige bestemmingsplan. Dat zegt de gemeente Rotterdam in een reactie op het vorige week gepresenteerde plan van kunstenaar Joep van Lieshout en projectontwikkelaar Red Company.

De initiatiefnemers willen het complex ontwikkelen op het terrein in Rotterdam-West waar de kunstenaar zelf al jaren actief is met zijn Atelier Van Lieshout (AVL Mundo). Niet alleen de silo en de loods aan de Keileweg, maar ook de naastgelegen beeldentuin en enkele historische havenpanden zijn in de plannen verwerkt. In totaal gaat het om 7.000 vierkante meter.

Het initiatief is een uitgebreidere versie van het oorspronkelijke plan waar Van Lieshout enkele jaren terug mee naar buiten kwam.

In architect Nanne de Ru heeft hij een nieuwe bondgenoot gevonden. De eigenaar van Powerhouse Company ontwierp eerder het drijvende Klimaatkantoor in de Rijnhaven en het Eramuspaviljoen op het terrein van de Erasmus Universiteit. Ook werkt hij aan een 250 meter hoge toren aan het Hofplein en een houten gebouw in Pendrecht.

BRUTUS

De kunstenaar en projectontwikkelaar spraken elkaar enkele jaren geleden voor het eerst, en werkten samen het plan BRUTUS uit. Van Lieshout: "Het moet een bruut, functioneel gebouw worden, waarbij de binnenkant belangrijker is dan de buitenkant. De naam BRUTUS verwijst ook naar een architectuurstroming uit de jaren '50 en '60: het brutalisme. Die stroming staat voor grote robuuste gebouwen, die een utopisch samenlevingsideaal nastreefden."

Dit samenlevingsideaal keert ook terug in het eigen ontwerp: een naar eigen zeggen uniek complex waar cultuur, wonen en werken samenkomen. Kloppend hart is een cultuurcentrum met een museum, tentoonstellingsruimtes, een kunstopslag, dakpark, ateliers en woon- werkplekken voor kunstenaars. Op het buitenterrein komen een openluchtbioscoop, theaters en een beeldentuin. Ook komen er drie woontorens, tot maximaal 140 meter hoog, met 751 huur- en koopappartementen.

Vaak weten kunstenaars een buurt aantrekkelijk te maken, waarna ze moeten wijken zodra projectontwikkelaars hun oog er op hebben laten vallen. Maar daar is bij dit plan volgens de Ru geen sprake van. "We breken met het idee van kunst als gentrificatiemachine. M4H is een innovatief gebied en wij willen die kracht een permanente rol geven in dit culturele cluster. Het doet ook recht aan de voortrekkersrol van Joep, die hier al 35 jaar met zijn atelier is gevestigd."

Gemeente wil in gesprek

De gemeente Rotterdam zegt kennis te hebben genomen van het plan en gaat graag met de initiatiefnemers verder in gesprek. "Het is een concept dat bij het gebied aansluit, maar het moet ook passen binnen het Ruimtelijk Raamwerk M4H dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Voorlopig is dat niet zo", schrijft het in een statement aan Rijnmond.

Het huidige bestemmingsplan staat nu alleen havenbedrijvigheid toe. In het nieuwe ruimtelijk raamwerk dat de gemeente en Havenbedrijf Rotterdam hebben geformuleerd, wordt wonen in de toekomst wel mogelijk gemaakt. De gemeente toetst de grootte van de woningen en constateert dat deze nu nog te klein zijn.

Volgens architect Monica Adams van Studio Adams, onderdeel van het Keilecollectief, is in de gebiedsontwikkeling zelfs nog niet concreet aangegeven waar woningbouw mogelijk is en hoe hoog de woontorens mogen worden. Ze maakt zich met de gebruikers, verenigd in het Keilecollectief, hard voor de wijk en vertrouwt erop dat de gemeente snel verder in gesprek gaat met de huidige gebruikers en toekomstige initiatiefnemers.

Adams: "Wij willen dat dit een bijzondere buurt blijft, met betaalbare woon- en werkruimten en met collectiviteit als basis voor circulariteit. Ik omarm het idee van een cultureel programma en betaalbare (kunstenaars)woningen op deze plek, maar het moet zich eerst nog verder uitkristalliseren."

Milieueffectrapportage

Architect De Ru maakt zich vooralsnog geen zorgen. "De gemeente is nu bezig met een milieueffectrapportage. Die wordt naar verwachting rond de zomer afgerond. We wachten de uitkomst af en gaan dan onze plannen verder uitwerken." Hij hoopt over twee jaar te kunnen starten met de bouw. "We zien dit als een zeer kansrijk en geslaagd plan. Je kunt straks in, op en naast een kunstwerk wonen en als in een doolhof steeds op nieuwe plekken belanden."