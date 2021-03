Bonden en directie boeken resultaat in cao-onderhandeling bij ECT Terminals in Rotterdam: 'Baanbrekend voor werknemers met zwaar werk'

In een gezamenlijk persbericht laten vakbonden FNV Havens en CNV Vakmensen weten dat er geen cao-akkoord, maar wel een stevig onderhandelingsresultaat. "Voor een akkoord is er te veel afgeweken van de oorspronkelijke inzet van vakbonden, maar al met al zijn wij tevreden met hetgeen dat wij mogen voorleggen."

Uitkomst onderhandelingen

Er zijn onder meer afspraken gemaakt over een initiële loonsverhoging van 4,5% verspreid over drie jaar en eenmalig een vergoeding van 2150 euro wanneer de cao wordt goedgekeurd. Ook worden de salarissen jaarlijks gecorrigeerd met de automatische prijscompensatie en worden de beloningen voor TOD werknemers aangepast. Voertuigen- en mechanisch monteurs zijn in de onderhandelingen gelijk getrokken.

Daarnaast wordt het V-rooster aangepast om werknemers minder te belasten en hun beloning te verbeteren. Tot slot zijn er nieuwe afspraken over het rouleren van taken van werknemers in de operatie en over een regeling die oudere werknemers in staat moet stellen om vervroegd te stoppen met werken.

"De met ECT overeengekomen 'eerder stoppen met werken regeling' (ESMW) is het voorbeeld hoe men in de Nederlandse arbeidsvoorwaardelijke polder gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt", laat Niek Stam van FNV Havens weten." De bonden noemen de cao-ECT een voorbeeld voor hoe het pensioenakkoord gerepareerd moet worden.

Ook Tjeerd Orie van CNV Vakmensen is tevreden met het resultaat. "Het is goed om te constateren dat er uiteindelijk bereidheid was om te zoeken naar een betere organisatie-inrichting, bredere inzetbaarheid van werknemers en het ontwerpen van arbeidsvoorwaardelijke faciliteiten die helpend zijn voor duurzame arbeidsomstandigheden."

De cao krijgt een looptijd van 4 jaar. De leden moeten zich nu uitspreken over het akkoord. De bonden organiseren woensdag een coronaproof bijeenkomst over de afspraken.