Leefbaar Rotterdam en PVV eisen opheldering van Aboutaleb om uitspraak ramadan

Leefbaar Rotterdam en PVV Rotterdam willen opheldering om de uitspraak van Aboutaleb over de avondklok tijdens de ramadan. De uitspraak van de burgemeester is volgens Leefbaar Rotterdam 'een klap in het gezicht van vele families die vanwege de coronamaatregelen hun familie niet konden zien tijdens kerst, verjaardagen, oud en nieuw en begrafenissen'.

De Rotterdamse burgemeester waarschuwde maandag voor problemen met handhaving van de avondklok tijdens de ramadan. Die gaat half april van start. Het vasten vanwege de ramadan duurt tot ongeveer 21.30 uur, dat is nadat de avondklok is ingegaan. Na het vasten hebben volgens Aboutaleb mensen toch de neiging om op familiebezoek te gaan. "We hebben in Nederland toch een miljoen mensen die daar aan doen. Het wordt dus voor heel veel mensen ingewikkeld om zich daar aan te houden."

Op sociale media reageerden veel mensen verbaasd op die uitspraak van de burgemeester. Volgens Aboutaleb is de uitspraak uit de context gehaald. Hij wil pas na de persconferentie van Rutte en De Jonge reageren. Die is morgenavond.

Naast dat de uitspraak van Aboutaleb een klap in het gezicht is van veel families, raakt de uitspraak volgens Leefbaar Rotterdam ook de ondernemers waarbij het water tot aan de lippen staat en de jongeren die opgesloten zitten in hun kamer of studio. "Hoe rijmt u de uitspraken met de voorheen zo ernstige en serieuze toon die u sloeg over het coronavirus?", reageert de partij boos.

Volgens de Rotterdamse partij zou de burgemeester moslims met de uitspraak 'een soort vrijbrief geven om zich niet aan de avondklok te houden'.