Weer van vandaag: zonnig en 12 graden

De dag begint grijs, maar in de loop van de dag komt de zon vaker tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 11 of 12 graden. De wind neemt toe tot matig en komt uit het zuidwesten.

Vanavond verdwijnt de laatste bewolking. De nacht verloopt helder. De temperatuur daalt naar 4 graden.

Vooruitzichten

Woensdag wordt het zonnig en droog. In de loop van de middag verschijnt er meer bewolking. Het wordt maximaal 13 graden. Er staat een matige zuidwestenwind.

Donderdag is het wisselend bewolkt met in het oosten van de regio kans op een bui. Vrijdag is er toenemende bewolking en vooral in de namiddag en avond enige tijd regen en meer wind. De middagtemperatuur zal ongeveer 12 graden zijn.