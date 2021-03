Kraanmachinist Lorenzo zingt jarige Lee Towers (75) toe: 'Proost op jou, vriend'

Lorenzo Warmerdam hoefde er niet lang over na te denken. Natuurlijk wil hij de de 75-jarige Lee Towers feliciteren. Maar dan wel in stijl graag: dus vanaf grote hoogte in een kraan. Vlakbij de vroegere werkplek van Lee zelf: in Ridderkerk-Bolnes.

De zingende kraanmachinist, zo kondigde presentator Willem Duys de artiest ooit aan. Het was zijn debuut op de nationale tv en zo ging hij voortaan door het leven. Lee liet het maar zo, want zeg nou zelf: een eenvoudige arbeider die Ahoy weet vol te krijgen, dat doet het goed in de beeldvorming.

Bruine verhuur

Helemaal bezijden de waarheid is het overigens niet. Leen Huijzer, zoals de zanger eigenlijk heet, was onderhoudsmonteur en repareerde kranen, voor hij nationaal bekend werd. Maar daarover later meer. Eerst naar Lorenzo, die in de bruine kroeg van RKB Kraanverhuur zijn keel staat te schrapen en alvast de bekende elleboogstoot voordoet aan zijn collega's.

Ja, een bruine kroeg, inclusief bar met tap, stamtafel en stroboscooplampen. Een ideale plek voor de vrijmibo, buiten coronatijd. Voor deze ene keer mogen de medewerkers toch weer even de bar in. Zo kan Lorenzo alvast zijn tekst oefenen. En zowaar weet hij zijn collega's ook nog mee te laten zingen. Klaar voor het echte werk? Jazeker. En daar gaan ze, in looppas naar buiten.

Een hele normale jongen

Oprichter Arie Dijksman bekijkt het tafereel van een afstand. Hij kent Leen persoonlijk, van toen hij nog jong was. Leen was bevriend met zijn broer Wil. En zodoende kwam de zanger regelmatig bij de familie over de vloer. "Een hele normale jongen, net zoals wij. We hebben leuke feestjes met hem gehad hoor."

Leen werkte in die tijd bij scheepswerf Boele in Bolnes, een dorp naast Ridderkerk. "Hij repareerde mobiele kranen. Zo is dat beeld ontstaan. Want Leen zat ook in een bandje: de Jumping Dynamites, en toen is een persfoto van hem gemaakt terwijl hij aan het werk was," herinnert Dijksman senior zich.

Later heeft hij nog weleens samen met de zanger een stunt uitgehaald. In opdracht van Siemens moesten ze Lee over een nieuw bedrijfspand heen hijsen. En zo kwam hij al zingend het publiek vanuit de hoogte tegemoet. "Die mensen wisten niet wat ze overkwam."

Ghettoblaster

Ondertussen zit Lorenzo op ongeveer dezelfde hoogte in zijn eigen bakkie van een gele mobiele hijskraan. Als hij naar beneden kijkt, ziet hij zijn collega's staan dansen op de muziek die uit de ghettoblaster knalt. Zelf fluit hij het intro mee, grijpt naar de microfoon in zijn cabine en zingt 'I can see clearly now the rain is gone', terwijl hij soepel meebeweegt op de muziek.

Als hij aan de joystick draait, zwiept de kraan over het bedrijfsterrein en zingt Leen's 'opvolger': 'It's gonna be a bright, bright sunshiny day'. En dan spreekt hij de zanger toe: Leen, van harte gefeliciteerd met je 75ste verjaardag vriend. Geniet ervan. Proost op jou!"

Nog één keer die elleboogstoot dan? Yeah!