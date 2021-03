In dit liveblog lees je alle updates en ontwikkelingen rond het coronavirus van dinsdag 23 maart.

• Huisartsen in de regio starten met vaccineren met AstraZeneca

• Burgemeesters willen avondklok uur later laten ingaan

• RIVM: 300 minder besmettingen in de regio dan maandag, ook lager dan weekgemiddelde