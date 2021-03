Feyenoord-back Malacia werkt aan voorzetten: 'Dat moet beter'

Linksback Tyrell Malacia is even weg bij Feyenoord en dat is geen straf, nu de Rotterdammers in een flinke sportieve crisis zitten. Toch kijkt Malacia tevreden naar zijn eigen prestaties dit seizoen. Al weet hij dat het altijd beter kan.

Malacia speelt momenteel alles en houdt de ervaren linksback Ridgeciano Haps achter zich op de bank. "Ik ben wel redelijk tevreden, maar ook iemand die altijd redelijk kritisch op zichzelf is. Het draait niet in teamverband, dat is wel erg jammer. Wat er bij mij beter moet? Er is soms kritiek op de voorzetten, dat kan en moet ook beter. Ik train er hard op en de afgelopen wedstrijden ging het alweer iets beter. Als die ballen vervolgens er ook in gaan, dan gaan mijn statistieken ook omhoog."

Onrust in de spelersgroep bij Feyenoord

Het is een publiek geheim dat er binnen de spelersgroep van Feyenoord dit seizoen de nodige ergernissen zijn. Onenigheid over de speelwijze. En de slechte resultaten zullen ook niet bijdragen aan de sfeer. "Het zit goed in de groep, maar in de wedstrijden komt dat niet altijd naar voren. Dat er een incident tussen mij en Berghuis is geweest op de training? Daar klopt niets van," probeert Malacia de onrust te downplayen. "Ook met de trainer heb ik geen problemen, we kunnen het goed met elkaar vinden. Of dat voor iedereen geldt? Daar heb ik het niet over met de anderen."

Bij Feyenoord zullen, in ieder geval naar buiten toe, de rijen zich sluiten. De spelers en staf zullen eenheid uitstralen, terwijl het intern wel degelijk borrelt. Maar dat zal allemaal moeten wijken om Europees voetbal veilig te stellen. Liefst zónder deelname aan de play-offs. Ook financieel is het voor Feyenoord van levensbelang.

Malacia denkt nog steeds dat Feyenoord dit doel gaat behalen. "We gaan sowieso Europees voetbal halen," sluit de linksback strijdbaar af. "Ik geef sowieso nooit op. Er is nog van alles te halen. In deze competitie zijn al zoveel rare dingen gebeurd, dus je weet nooit hoe het nog gaat lopen."