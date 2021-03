Spandoeken uitverkocht, maar verdwijnen voor bekerfinale: 'Met de KNVB overlegd en alle doeken gaan weg'

De bijna 5000 doeken gaan niet direct weg. Op Eerste Paasdag, tijdens het thuisduel met Fortuna Sittard, zullen de boodschappen van supporters voor het laatst in De Kuip te zien zijn. "Er is heel veel over gezegd, maar we gaan de doeken weghalen. Het is eigenlijk al anderhalve maand bekend. Zo kunnen beide supportersgroepen tijdens de bekerfinale ook een sfeeractie doen om hun club te steunen. Het stadion moet schoon worden opgeleverd."

Uitverkocht

Toch overheerst de trots bij de supporters die verantwoordelijk zijn voor de spandoeken. "Op dinsdagochtend hebben we de laatste doeken verkocht. Tijd voor een feestje. We hebben bijna 5000 doeken gemaakt. Het was bizar. Je zag eerst alleen blauwe stoeltjes. Dat werden er steeds minder. Grasmeester Erwin Beltman zei dat het vanaf de middenstip leek alsof het stadion vol zat. En de doeken zagen er soms beter uit dan het voetbal", zegt Jeroen met een knipoog.

Bekerfinale

Een andere optie zou zijn om de spandoeken met grotere doeken af te dekken. Dat is na overleg uiteindelijk ook geen optie gebleken. "De kosten zouden oplopen tot in de tienduizenden euro's. Het zou krom zijn om daar zoveel geld in de steken. Daar zaten ook verschillende eisen aan, bijvoorbeeld aan het materiaal. We hebben iets waanzinnigs neergezet wat nog nergens ter wereld is gedaan."

Terugleggen niet realistisch

Het is geen optie om de doeken weer terug te leggen. "Nee, we zijn nu een halfjaar bezig en het was heel veel werk. Door weer, wind, sneeuw en ijs. Sommige mensen zijn zelfs geblesseerd geraakt tijdens het plaatsen van de doeken. Het is niet realistisch om ze in twee weken tijd weer terug te leggen."

Dat betekent dus dat Vitesse-thuis, RKC-thuis en de Klassieker tegen Ajax in een volledig leeg stadion zullen moeten worden gespeeld. "We gaan misschien wel iets nieuws doen. Wat, weten we nog niet. Maar dat komt wel."

Doek ophalen

Er wordt nog druk vergaderd over wat er met de doeken gaat gebeuren. "Er worden heel veel opties besproken. We weten nog niet wat we met de doeken gaan doen. Er werd ook geopperd om alles aan elkaar te naaien. We gaan ze niet weggooien. Iedereen die z'n doek terug wil hebben, krijgt die mogelijkheid. We gaan met een oproep komen, maar we weten nog niet wanneer. Aan de doeken die overblijven willen we een mooi tweede leven geven."