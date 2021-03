Jan Smit, Ahmed Aboutaleb en Edsilia Rombley feliciteren Lee Towers

Ahmed Aboutaleb: "Maak van het leven iets moois. Vier het leven. "Het is jou wel toevertrouwd."



"Het is zo leuk om jou achter de schermen tegen te komen, dat je me dan een por geeft voor ik op moet of dat je een mop in mijn oor fluistert", zegt Edsilia Rombley. "Je bent een man van goud."

Richard Groenendijk: "Het is een gekke tijd om jarig te zijn, maar ik weet zeker dat er in de toekomst een groot feest komt."



Jan Smit: "Ik ken je heel mijn carrière en ik weet zeker dat jij de grootste artiest van Nederland bent. Ik wil je dan ook van harte feliciteren met je 75ste verjaardag en hoop dat wel elkaar snel tegenkomen, want ik heb al anderhalf jaar geen goede mop gehoord."

Wannebiezz: "We hadden deze dag graag anders gevierd, een liedje voor je gezongen, maar dat kan niet. Dan maar op deze manier: maak er een mooie dag van, samen met Laura, je kinderen en kleinkinderen."

Mark Koevermans: "Een lege en koude Kuip waar jij normaal acte de présence geeft. We hopen je heel gauw in het stadion te mogen bewonderen."