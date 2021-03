Maasstad Ziekenhuis voorbereid op het ergste: 'Bijna verdubbeling van aantal ic-patiënten'

Hij heeft begrip voor de wens om de coronamaatregelen te versoepelen, maar erg slim vindt Peter Langenbach het nog niet. Als bestuursvoorzitter van het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam is hij dan ook blij dat het nog niet gebeurt. "Wij maken ons erg zorgen over de toename van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames."

Mogelijke versoepelingen zitten er voorlopig nog niet in, zo maakt het kabinet dinsdagavond waarschijnlijk bekend tijdens de persconferentie. De reden is het toenemende aantal coronabesmettingen. Langenbach herkent dit beeld. Hij zegt dat meestal na zeven tot tien dagen de toename in het aantal besmettingen zichtbaar is in de ziekenhuisopnames.

Het baart hem zorgen. "Maandag steeg het aantal opnames met 120. Een enorme toename", zegt hij. Hij benadrukt dan ook dat, ondanks alle versoepelingen, het ziekenhuis zich nog steeds voorbereidt op code zwart.

Hij maakt zich ook boos. Niet zozeer om de toename van het aantal besmettingen, maar om het vaccineren. Het gaat te langzaam, zegt hij. "We zijn te laat begonnen. Dat zie je ook weer bij het AstraZeneca-vaccin: alle landen beginnen de volgende dag en wij pas een week later."

Geen versoepeling

Er is ook goed nieuws, namelijk dat vrijwel alle 80-plussers gevaccineerd zijn. Toch zijn versoepelingen nog niet mogelijk. Langenbach zegt dat dat komt, omdat dat niet de grootste groep was die in het ziekenhuis lag. Daarom zie je ook weinig effect van het vaccineren van 80-plussers voor de ziekenhuisopnames, legt hij uit.

Het zijn vooral de mensen tussen de 50 en 80 jaar die in het ziekenhuis terechtkomen. "Dus het grootste effect gaan we merken als 50-plussers gevaccineerd zijn."

'Bijna verdubbeling van ic-patiënten'

Daarnaast bestaat de gedachte dat 50-plussers minder snel op de intensive care komen, omdat zij gemiddeld lichamelijk sterker zijn. Dat is niet het geval, zegt Langenbach. "Vorige week zaten we op zes ic-patiënten met covid en dat zijn er op dit moment elf. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal ic-patiënten. Op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis is de toename iets minder groot."

Het Maasstad Ziekenhuis bereidt zich voor op het ergste. "Omdat dat moet", zegt Langenbach. "Ik sta positief in het leven en heb ook hoop dat we niet in een code zwart scenario belanden, maar het is onze verantwoordelijkheid om op alles voorbereid te zijn als ziekenhuis."

Ziekteverzuim is hoog

Een ander probleem dat hem zorgen baart, is het ziekteverzuim onder ziekenhuismedewerkers. Die is nog steeds best hoog. In het Maasstad Ziekenhuis gaat het om 7.8 procent. Twee keer zo hoog als normaal, zegt Langenbach. "Dat komt allemaal door corona. Veel medewerkers hebben privé of in de werksituatie covid opgelopen."

Langenbach pleit er dan ook voor dat meer zorgmedewerkers gevaccineerd worden. Want op dit moment gebeurt dat nog te weinig: "Vierhonderd tot vijfhonderd mensen zijn pas gevaccineerd. Van de in totaal vierduizend mensen die werken in het ziekenhuis. Zelfs mensen die werken op covid-afdelingen zijn nog niet gevaccineerd, omdat ze net zijn begonnen."

Hij hoopt dan ook dat er snel verandering in komt. Want ziekenhuismedewerkers die achterin de rij komen te staan, vindt Langenbach een hard gelach.