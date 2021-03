Wijnaldum en De Boer willen ondanks barre omstandigheden met Oranje naar WK in Qatar

Het Nederlands elftal begint woensdag aan de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar en begint met een uitwedstrijd bij Turkije. Voorafgaand aan die wedstrijd is het al veel gegaan of Nederland eventueel wel moet afreizen naar het WK in Qatar, omdat de leefomstandigheden voor werknemers in dat land verschrikkelijk zijn.

Vorige maand schreef The Guardian dat er bij de bouw van de stadions voor het WK er de afgelopen tien jaar 6500 arbeidsmigranten zijn omgekomen. Volgens bondscoach Frank de Boer en oud-Feyenoorder Georginio Wijnaldum is er gezamenlijk over gesproken en is het Nederlands elftal van mening dat Oranje wel moet afreizen naar het toernooi in Qatar.

Op de persconferentie kwamen De Boer en Wijnaldum met een statement. ''Ik denk dat iedereen schrikt van de verhalen. Iedereen heeft daar een mening over en iedereen zal het erover eens zijn dat het niet goed is en dat de mensenrechten daar worden geschonden", zegt de bondscoach.

"De KNVB heeft eerder al een duidelijk statement gemaakt en aangegeven dat het liever niet wilde dat het WK in Qatar gehouden zou worden. De bond is bezig met andere landen om de druk op te voeren. Ik denk dat als we ons kwalificeren dat we daar moeten proberen de problemen onder de aandacht te brengen en ons inzetten voor de leefomstandigheden van de werknemers en mensen daar'', aldus De Boer.

Wijnaldum furieus

Ook Rotterdammer Georginio Wijnaldum sluit zich op de persconferentie daarbij aan. Op de vraag waarom hij zich eerder wel fanatiek afkeerde tegen racisme op het voetbalveld, maar nu niet met een sterker statement komt over de geschonden mensenrechten in qatar reageert Wijnaldum furieus richting een journalist. ''Begrijp je wel wat je doet om het racisme-verhaal te vergelijken met wat er in Qatar allemaal aan de hand is. Je zegt dus dat als er racisme is ik niet voor mezelf mag opkomen, omdat ik wel in Qatar ga voetballen. Dat is heel fout wat je doet. Het is niet te vergelijken'', aldus de Rotterdammer.

Wijnaldum had na de racisme-rel met Excelsior-speler Ahmed Mendes Moreira op een persconferentie van Oranje duidelijk stelling genomen en gezegd dat hij dan van het veld zou stappen als dat nog een keer zou gebeuren.





Daarvoor sprak de oud-Feyenoord ook over Qatar. ''Het is heel moeilijk. Je moet er iets aan doen. Wij hebben er als spelers over gesproken. Wij zijn van mening dat we wel moeten afreizen mochten we ons kwalificeren. Dat heeft volgens ons een grotere impact om daar iets te veranderen.''

Volgens Wijnaldum weten veel spelers en mensen niet precies wat er zich afspeelt in Qatar en hoe de mensenrechten worden geschonden. ''Het kwam voor mij pas echt ter sprake toen we met Liverpool het WK voor clubs in Qatar moesten spelen. Heel veel spelers zijn niet bewust van de situatie in Qatar en dan is het ook moeilijk om een statement te maken''.

Nederland speelt woensdagavond in Turkije en mogelijk staan de Feyenoorders Orkun Kokcu en Steven Berghuis tegenover elkaar. De Boer wilde zich nog niet uitlaten over de opstelling.