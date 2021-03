Studenten willen weer sociaal contact, maar het kan nog niet: 'Uitkijken voor een lost generation'

Ed Brinksma: "We willen weer terug naar de situatie die we voor half december kenden.

Het zit er voorlopig nog even niet in: in de rij voor de koffieautomaat (of de bibliotheek), lunchen op de campus of les volgen in een drukbezochte collegezaal. Het aantal coronabesmettingen neemt te snel toe. Maar zo ook verslechtert de geestelijke gesteldheid van studenten. "De huidige situatie functioneert nog net, maar we kunnen niet lang zo doorgaan."

Het zijn de woorden van Ed Brinksma, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Erasmus Universiteit. Hij vindt dat versoepelingen wel mogelijk zijn en dat er nog te weinig wordt gekeken naar de gevolgen van online onderwijs voor de geestelijke gezondheid van studenten. Het is inmiddels een veelgehoord geluid, maar Brinksma benadrukt het nogmaals.

"We willen weer terug naar de situatie die we voor half december kenden. Toen gebruikten we zo'n 20 tot 30 procent van onze capaciteit. Dan hielden de studenten anderhalve meter afstand en was een deel van het onderwijs fysiek. Dat maakt een enorm verschil. Dan ben je eruit en heb je het gevoel dat je je medestudenten kan ontmoeten."

Lost generation

Brinksma benadrukt dat de universiteit voldoende heeft laten zien geen coronabrandhaard te zijn. "Daar herinneren we het kabinet graag aan. Men kijkt nu vooral naar het aantal besmettingen en overlijdensgevallen, maar dat is niet het enige wat belangrijk is. We moeten uitkijken dat we straks geen lost generation hebben van mensen die deze situatie niet heel lang kunnen volhouden." Hij doelt hiermee op de studenten.

Dat punt is nóg niet bereikt, maar Brinksma vermoedt wel dat dat snel gebeurt. De sociale component is ook een belangrijke, zegt hij. "We zien dat men nu doorgaat, zo goed en kwaad als het gaat. Maar we moeten niet vergeten dat leren en kennis opbouwen in wezen sociale processen zijn die je ook in een gemeenschap moet doen. En die component is toch wel behoorlijk aan het verdwijnen."

Daarnaast bekritiseert Brinksma het vaccinatiebeleid. Als gevolg daarvan komen ouderen en kwetsbaren als eerste aan de beurt, terwijl hij zegt dat je ook moet kijken naar de 'bijzondere kwetsbaarheid' van mensen die in de jonge fase van hun leven zitten. "Studenten brengen het grootste gedeelte van hun tijd door op die paar vierkante meter van een studentenkamer. Dat is echt een probleem."

Perspectief bieden

Maar zolang versoepelingen er nog niet inzitten, moet perspectief worden geboden. Dat gaat onder meer gebeuren door sneltesten. De Erasmus Universiteit Rotterdam doet met de Hogeschool van Rotterdam en het Albeda College een test voor dat testen.

Dat ziet er als volgt uit: "Zo'n 500 studenten van elke instelling, dus 1500 in totaal, gaan zich thuis testen met een sneltest. Als ze positief testen, kunnen ze dat bevestigd krijgen met een PCR-test. Met deze test hopen we meer inzicht te krijgen in het verhoogde besmettingsrisico van deze studenten als ze bij elkaar komen op de universiteit.

De scholeninstellingen hopen er veel van te leren voor de maanden na de zomer. "Dan mikken we erop een grotendeels fysieke vorm van onderwijs op de campus te hebben."