Aboutaleb reageert op ophef: 'Ramadan is nooit belangrijkste reden geweest voor later ingaan avondklok'

De ramadan is nooit de belangrijkste reden geweest om de avondklok later in te laten gaan. Dat schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad.

Hij reageert hiermee op de ophef die is ontstaan naar aanleiding van zijn uitspraken, maandag. Hij waarschuwde toen voor problemen met de handhaving van de avondklok tijdens de Ramadan.

Zomertijd problematisch voor handhaving avondklok

In zijn brief verduidelijkt Aboutaleb dat het hem vooral gaat om de zomertijd. "Het handhaven van de avondklok zal problematisch zijn als het nog licht is. In de lente, bij mooi weer en hogere temperaturen, lopen we het risico dat veel mensen buiten zijn. Hierdoor zal de avondklok op grote schaal worden geschonden." Een verklaring die volgens hem ook wordt gedeeld door de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke.

In lijn van die uitspraken ging het Aboutaleb vooral over de ramadan die over enkele weken is. "Dat laatste is gemeld als een feit en nooit als reden om de avondklok aan te passen aan de ramadan. Of dat moslims ten aanzien van de avondklok een uitzondering zouden moeten krijgen. Nimmer gezegd, ook niet bedoeld."

Ook vorig jaar

Aboutaleb zegt ook vorig jaar zich te hebben uitgesproken. "Het is u bekend dat ik tijdens de vorige ramadan en het offerfeest moslims zelfs per video heb opgeroepen thuis te blijven, geen moskeeën te bezoeken en daarmee een bijdrage te leveren aan het tegengaan van besmettingen."