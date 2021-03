RIVM: Driehonderd minder besmettingen dan maandag, ook lager dan weekgemiddelde

Het RIVM meldt dinsdag 676 nieuwe coronabesmettingen in onze regio. Dat zijn er zo'n 300 minder dan maandag, toen er nog 978 besmettingen werden gemeld. Ook zondag (906) en zaterdag (888) lag het aantal positieve gevallen hoger.

Het weekgemiddelde is wel gestegen; van 864 op maandag naar 878 vandaag. Maar het cijfer van dinsdag ligt hier alsnog ruim onder.

Het weekgemiddelde is gestegen, omdat het besmettingscijfer van vorige week dinsdag (580) het weekgemiddelde de afgelopen dagen naar beneden drukte. Dat getal is deze dinsdag logischerwijs niet meer meegenomen in het weekgemiddelde.

In de afgelopen 24 uur zijn 5 regiogenoten overleden aan de gevolgen van het virus. Zij komen uit Rotterdam, Ridderkerk, Dordrecht, Capelle aan den IJssel en Barendrecht. Het weekgemiddelde van het aantal sterfgevallen ligt nu op 8,6 per dag en is daarmee licht gestegen ten opzichte van maandag, toen dit getal op 8,3 lag. Maandag werden twee overlijdensgevallen gemeld.

In de ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur 11 patiënten opgenomen uit de regio. Maandag waren dat er 5, zondag 13 en zaterdag 10.

Landelijke cijfers

Bij het RIVM zijn tot 10:00 uur dinsdagochtend landelijk 5636 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Net als de regionale cijfers zijn dat er minder dan maandag. Landelijk gaat het om een daling van 682 positieve gevallen. Het landelijk gemiddelde van de afgelopen week ligt op 6572.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de gemeenten, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 10 - 1853

Albrandswaard: 4 - 2205

Barendrecht: 27 - 3899

Brielle: 2 - 1041

Capelle aan den IJssel: 28 - 5532

Dordrecht: 60 - 10243

Goeree-Overflakkee: 11 - 3209

Gorinchem: 11 - 3037

Hardinxveld-Giessendam: 6 - 2042

Hellevoetsluis: 9 -2339

Hendrik-Ido-Ambacht: 14 - 2593

Hoeksche Waard: 41 - 5892

Krimpen aan den IJssel: 8 - 2837

Lansingerland: 24 - 4824

Maassluis: 8 - 2549

Molenlanden: 24 - 3927

Nissewaard: 36 - 6161

Papendrecht: 18 - 2490

Ridderkerk: 17 - 4032

Rotterdam: 202 - 55629

Schiedam: 47 - 6918

Sliedrecht: 10 - 2549

Vlaardingen: 36 - 6295

Westvoorne: 6 - 768

Zwijndrecht: 17 - 3924

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij baseren ons op de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina . Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD'en bestaat. Beide GGD'en hebben een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.