Lee Towers is 75: Mijlpaal voor het icoon van Feyenoord

Je kan er niet omheen: vandaag is Lee Towers 75 jaar geworden. De zingende kraammachinist uit Bolnes is natuurlijk ook een icoon in de regionale sportwereld en helemaal bij Feyenoord.

Duizenden keren heeft Lee Towers You'll never walk alone gezongen. Tijdens de Open Dag van Feyenoord in 2008 zong hij het nummer samen met Gerry Marsden, de inmiddels overleden zanger van het origineel. Maar talloze keren zong Lee het lied alleen. En nog nooit voor zoveel toeschouwers als tijdens de kampioenshuldigingen van Feyenoord in 1999 en 2017.

Nooit heeft Lee Towers er een geheim gemaakt wat zijn favoriete voetbalclub is. In de winter van 1998 schreef hij er een nummer over: Mijn Feyenoord. Tot op de dag van vandaag is het nog te horen in De Kuip. Het was ook de ontgroening voor de Koreaanse speler Chung-Soo Lee bij Feyenoord.

Rijnmond Sport staat vandaag volledig in het teken van de verjaardag van Leen Huijzer, zoals zijn echte naam is. In de tv-uitzending zijn ook beelden te zien van het duet met de leadzanger van Gerry and the Pacemakers.