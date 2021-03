Oude aannemer vernieuwing N215 blokkeert werkterrein, onbekend wanneer weg nu af is

Omwonenden en andere gebruikers van de weg verbaasden zich er al over dat ze nauwelijks iemand aan de weg zagen werken. Inmiddels is de nieuwe aannemer begonnen met voorbereidend werk, maar door de afgesloten hekken kan er op een gegeven moment niet verder gegaan worden.

Tekst gaat verder onder de afbeelding:



Begin december werd bekend dat justitie onderzoek ging doen naar mogelijke misstanden. Vrachtwagens zouden asfalt en puin op landbouwgrond hebben gedumpt waarin hoogovensslakken zouden zitten. Die zijn in het verleden gebruikt bij de aanleg van een deel van de N215 bij Melissant. Omdat de slakken metalen kunnen bevatten, moeten ze volgens bepaalde regels worden afgevoerd.

Volgens de woordvoerder van de provincie loopt het onderzoek hiernaar nog.

Juridische procedures

De DCMR liet in december aan Rijnmond weten dat er een boete opgelegd is voor het verkeerd afvoeren. Omdat een buitengewoon opsporingsambtenaar proces-verbaal heeft opgemaakt, werd het een strafzaak. De provincie is betrokken omdat die als wegbeheerder opdrachtgever is van dit project.

Er kan dan ook niets gezegd worden over wanneer de weg alsnog af is. “In verband met juridische procedures, kunnen sommige werkzaamheden nog niet worden uitgevoerd”, meldt een woordvoerder van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Kosten project

Ook over de kosten van de wegverbetering is strijd ontstaan. De oude aannemer heeft een last onder dwangsom opgelegd gekregen. De provincie wil niet de volle mep betalen voor een klus die niet goed is uitgevoerd en moet worden afgemaakt door een andere partij.

Tekst gaat verder onder de foto van de symbolische eerste starthandeling van de werkzaamheden:



Voor de aanpak van de N215 is in totaal zo’n 40 miljoen euro uitgetrokken. De weg verbindt de N59 met de N57. Het is op deze route flink drukker geworden, maar hier was de weg eigenlijk niet geschikt voor. Naast de verbetering bij Melissant staat ook het stuk bij Nieuwe-Tonge op het programma. Hier wordt nog een aannemer voor gezocht.

De aannemer wil zelf niet reageren op het verhaal.