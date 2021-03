Vertraging op A15 door acties bij Rotterdam Shortsea Terminals

Personeel van containeroverslagbedrijf Rotterdam Shortsea Terminals (RST) voert dinsdag opnieuw actie. Zo zou de avondploeg het werk hebben neergelegd en zou de poort van het bedrijf in de Eemhaven worden geblokkeerd. Dit leidt dinsdagmiddag tot vertragingen op de A15, meldt Rijkswaterstaat.

Het personeel voerde vrijdag ook al actie, om onvrede over het verloop van de cao-onderhandelingen aan te geven. Zo zou tijdens de onderhandelingsrondes zijn voorgesteld de betaalde koffiepauze af te schaffen, ziekte in het tweede jaar niet voor 100 procent maar voor 75 procent te vergoeden en nieuwe medewerkers drie vakantiedagen minder te geven. Ook vervalt, als het aan de directie ligt, de loonsverhoging en geldt alleen nog een prijscompensatie.



Vakbond FNV zit momenteel met RST om tafel om te onderhandelen over de cao. De vakbond geeft aan dat de actie vanuit het personeel zelf komt en niet is aangespoord door FNV. Wat de verdere gevolgen zijn van de acties naast de vertragingen op de A15, is niet duidelijk.

Bij RST, onderdeel van de havengroep Steinweg Handelsveem, werken 340 man. De huidige collectieve arbeidsovereenkomst is 1 januari verlopen. RST is dinsdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.