Horeca nog dicht, maar wel al met de handen in het haar door personeelstekorten

Frustrerend, vindt ook Edwin Vlek van vakbond FNV Horeca. "Het was altijd al moeilijk om voldoende goed personeel te vinden in de horeca. Maar nu is het probleem nog veel groter."

Mensen zijn in de zorg gaan werken of bij distributiecentra, omdat daar meer zekerheid is. "En geef ze eens ongelijk. Ze moeten toch hun rekeningen betalen."

Nog niks te bieden

Zo heeft Bas van Water, eigenaar van café Merz in Spijkenisse, inmiddels zeker acht vacatures openstaan. "We hebben hierover aan de bel getrokken. Je wil straks, als het weer mag, klaar zijn voor de strijd. En als de zomer eraan komt is genoeg personeel vinden altijd een uitdaging, maar nu moeten we echt veel gaten dichten door de crisis."

Van Water krijgt wel reacties op de vacatures. "Maar dan van mensen met te weinig ervaring. En een ander probleem is dat je ervaren mensen nu nog niks kan bieden. Want je moet ze vragen te wachten tot we weer open mogen."

Sector in de fik

FNV Horeca zoekt uiteraard naar oplossingen. Daarbij draait het volgens Vlek toch echt om zekerheid. Want ook bij de horeca-opleidingen ziet hij een enorme terugloop in het aantal studenten.

“Welke ouder stuurt zijn zoon of dochter naar een opleiding toe voor een sector die in de fik staat? De overheid moet echt perspectief gaan bieden. En we moeten werken aan het imago. Laten zien hoe mooi het is om dit werk te mogen doen.



Van Water van Merz weet nog niet of hij naar de persconferentie gaat kijken. "Misschien wel niet. We gaan er al maanden vanuit dat we in april wel niet open zullen gaan. Maar we hunkeren inderdaad wel echt naar perspectief!"