Stedelijk Gymnasium Schiedam: minder inschrijvingen door corona?

Zijn ouders en leerlingen wat voorzichtiger bij de inschrijving voor een gymnasiumopleiding, nu het onderwijs al maanden achter is dan anders? Teamleider Onderbouw Susanne Meerbach van het Stedelijk Museum Schiedam vermoedt van wel. "We zien nu zo'n 85 aanmeldingen, waar het normaliter zo rond de 110 schommelt."

Het Stedelijk Gymnasium Schiedam is een categoriale schoolinstelling met zo'n zeshonderd leerlingen. Dat betekent dat er geen andere vormen van onderwijs wordt gegeven. "Normaal hebben we ieder schooljaar vier brugklassen, maar dat zouden er in het nieuwe schooljaar wel eens drie kunnen worden", zegt Meerbach. Zij begeleidt als teamleider leerlingen van klas 1 en 2. Het aantal voorinschrijvingen lag zo'n twintig procent lager dan anders.

Vertraging

"Wij bieden alleen een gymnasiumopleiding, dus VWO met de klassieke talen. Ik zou me kunnen voorstellen dat er toch wat onzekerheid hier en daar is, vooral misschien bij ouders maar ook bij leerlingen. Kan ik het wel aan?"

"Door corona en online lesgeven hoor je de term leerachterstand vaak en dat vind ik spijtig. Een niet zo handig gekozen woord, want het veroorzaakt misschien meer angst en zorgen dan nodig. Het is gewoon een vertraging die kinderen hebben opgelopen. Ze hebben hier gewoon zes jaar de tijd op school."

Schuiven

Meerbach vermoedt dat ouders eerder kiezen voor een scholengemeenschap waar meerdere onderwijsvormen worden gegeven. "Dan kunnen ze altijd nog wat schuiven." Van niveau veranderen terwijl je op een school zit die alleen gymnasium aanbiedt, heeft namelijk meer voeten in de aarde. Leerlingen moeten dan namelijk van school overstappen.

Door de coronacrisis was de school lang gesloten en moest ook de werving van nieuwe leerlingen online plaatsvinden. Het is dan onder meer lastig te bepalen of de sfeer op school past bij je kind. "We hebben ons best gedaan. We hebben een online Open Huis gehad bijvoorbeeld. Onder de moeilijke omstandigheden hebben we onszelf toch goed laten zien", zegt Meerbach.

Lekker in je vel

"We hebben hier overlegd, zijn basisscholen gaan bellen en hebben het vermoeden dat corona een rol speelt bij het lagere aantal aanmeldingen. We zullen dan ook extra inzetten op begeleiding komend schooljaar. Niet alleen cognitief, maar ook vooral op sociaal en emotioneel gebied. Als je niet lekker in je vel zit en niet met plezier naar school gaat, dan presteer je ook veel minder. Dus dat staat echt op plaats 1", vervolgt Meerbach.

Mentoren zijn belangrijk, maar ook de rol van 'bovenbouwers' wordt op de school uitgebreid. Zij begeleiden de 'onderbouwers'. "Dat hebben we dit schooljaar ook al gedaan en werkt hartstikke goed. Er is dus een vangnet."

Door de geïmproviseerde manier van lesgeven dit schooljaar op de basisschool zal er dus extra individuele aandacht zijn voor de brugpiepers. "We willen gewoon het warme bad voor de leerlingen blijven. We doen wat rustiger aan en willen dat de kinderen op de goede school zitten. We stellen alles een beetje bij, je kunt nog keuzes maken in de onderbouw en gaan wat meer sociale activiteiten doen, ook al zal het door corona nog best anders zijn dan voorheen. Als je de potentie hebt, dan komt die eruit", zegt teamleider Meerbach. "Tot en met zaterdag kan nog worden ingeschreven hier."

Rotterdam

Op het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam met 1100 leerlingen is de daling kleiner dan in Schiedam. "We hebben plaats voor zo'n 210 nieuwe leerlingen, maar het aantal inschrijvingen staat nu op 190. Een lichte daling dus", zegt conrector Chiel Melsert.

Op het Zuider Gymnasium in Rotterdam met zo'n 650 leerlingen is daarentegen juist sprake van een stijging. "We hebben hier zo'n 135 nieuwe brugklassers straks, terwijl het gemiddelde jaarlijks op 100 ligt", zegt rector Linda Waals. "We starten dan ook met 5 à 6 brugklassen na de zomer in plaats van 4."